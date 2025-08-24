Bahia domina e impõe mais uma dura derrota ao Santos no Brasileirão
Carlo Ancelotti e Vojvoda estavam presentes na Arena Fonte Nova
Diante dos olhares atentos de Carlo Ancelotti, o Bahia fez bonito na tarde deste domingo e bateu o Santos por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Tricolor foi dominante do início ao fim e contou com as estrelas de Luciano Juba e Lucho Rodríguez para construir o placar que consolida o time no G-4. O Peixe, por outro lado, se afunda na crise e faz feio diante de Vojvoda, novo treinador da equipe, que esteve em Salvador para acompanhar o jogo.
O resultado mantém o Bahia na quarta posição, com 36 pontos, enquanto o Santos segue ameaçado pela zona de rebaixamento em 15º, com 21.
Golaço e domínio do Bahia
O Bahia começou a partida com mais intensidade na Arena Fonte Nova, mas levou um baque logo aos seis minutos com a saída de Ademir, que sentiu dores após uma arrancada e deu lugar a Cauly. O time, no entanto, não se abalou, seguiu no controle do jogo e abriu o placar aos 12 minutos em uma linda finalização de Luciano Juba de fora da área para vencer Gabriel Brazão. Com a presença de Carlo Ancelotti, o estádio inteiro fez coro pela convocação do lateral-esquerdo: "Ão, ão, ão... Juba é Seleção".
Quem parecia não gostar nada da atuação do Santos, comandado neste domingo por Matheus Bachi, era Vojvoda, novo treinador da equipe. O argentino acompanhou a partida em uma das tribunas no anel superior da arena. Ele passou boa parte do jogo reflexivo e com a mão na boca, como quem pensava no que fazer com o time em breve.
O Santos até ensaiou uma melhora depois de ver Cauly quase ampliar para o Bahia, mas não conseguiu criar oportunidades claras mesmo com mais volume ofensivo. No fim, o primeiro tempo terminou mesmo com vantagem tricolor no placar e nas estatísticas, como posse de bola (59% x 41%), finalizações (6 x 4) e passes certos (283 x 200).
Bahia administra, e Santos não se acerta
Com a entrada de Lucho Rodríguez na vaga de Willian José, o Bahia manteve o bom ritmo do primeiro tempo e logo foi premiado com gol do uruguaio aos 14 minutos, depois de lindo passe de Everton Ribeiro. Vojvoda, então, se encostou na cadeira, Alexandre Matos coçou a cabeça e o Santos seguiu inoperante em campo.
Daí em diante o Bahia soube administrar o resultado e ainda levou perigo em algumas descidas rápidas de Lucho Rodríguez, que por pouco não ampliou. No final, o Santos ainda ameaçou em ótimo chute de Deivid Washington, mas Ronaldo espalmou. Antes dos 45 minutos, a torcida tricolor já festejava a iminente vitória e provocava o Peixe diante da má fase. No fim, um 2 a 0 convincente para a explosão da Arena Fonte Nova.
Próximos jogos
O Bahia agora vira a chave e se prepara de olho na partida contra o Fluminense, marcada para as 19h30 deste quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor só joga pelo Brasileirão às 18h30 do próximo domingo, contra o Mirassol, no Maião.
Já o Peixe tem a semana para treinar antes do confronto contra o Fluminense, marcado para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.
✅Ficha técnica
BAHIA 2 x 0 SANTOS
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Luciano Juba, 12'/1ºT, Lucho Rodríguez, 14'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Ademir, Acevedo (Bahia); Rollheiser (Santos);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 45.233;
💸 Renda: R$ 1.912.336,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Nestor); Ademir (Cauly), Kayky (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez).
SANTOS (Técnico: Matheus Bachi):
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Rollheiser; Gabriel Bontempo (Caballero), Barreal e Tiquinho Soares (Deivid Washington).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
