A diretora de futebol da Fifa, Jill Ellis, comentou sobre os planos para manter os preços dos ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Segundo ela, a entidade criou uma equipe dedicada à estratégia de bilhetagem, com o objetivo de garantir estádios cheios e acessibilidade ao público.

— O futebol feminino ainda está crescendo. Queremos atrair torcedores e tornar os ingressos acessíveis. Queremos estádios lotados — são arenas grandes —, por isso precisamos que os preços sejam viáveis tanto para o público local quanto para quem viajar de outras partes do mundo. Temos uma equipe só para isso — afirmou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ellis reconhece o desafio específico da América do Sul — marcado por desigualdades sociais, instabilidade econômica, alto custo de vida e a diferença cambial —, mas acredita que o Brasil, pela tradição e paixão pelo futebol, pode transformar a edição de 2027 em um marco.

— A equipe vai ao mercado, observa, compara… Estamos analisando tudo, desde os preços das ligas femininas locais até outros grandes eventos — explicou.

Embora ainda não haja valores oficiais, as projeções indicam que os ingressos devem começar em faixas compatíveis com a renda brasileira. Estimativas preliminares apontam entradas a partir de US$ 22 (≈ R$ 112) nas fases iniciais e cerca de US$ 37 (≈ R$ 190) para os bilhetes mais simples da final.

Projeção de preços de ingressos para a Copa do Mundo de 2027

A Fifa ainda não abriu venda de ingressos para a Copa feminina, mas já disponibilizou um site para torcedores registrarem interesse. Para acessá-lo, clique aqui.

Segundo projeção da CBF e divulgado pela ESPN, os valores dos ingressos para a Copa feminina devem custar entre R$ 112 e R$ 292.

Abertura: US$ 22 (R$ 112) a US$ 52 (R$ 266)

Jogos da fase de grupos: US$ 17 (R$ 87) a US$ 38 (R$ 195)

Oitavas de final: US$ 22 (R$ 112) a US$ 46 (R$ 236)

Quartas de final: US$ 26 (R$ 133) a US$ 57 (R$ 292)

Semifinais: US$ 29 (R$ 148) a US$ 68 (R$ 348)

Disputa do 3º lugar: US$ 17 (R$ 87) a US$ 38 (R$ 195)

Final: US$ 37 (R$ 190) a US$ 84 (R$ 430)