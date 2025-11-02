Uma das grandes atrações da partida entre Bahia e Bragantino na tarde deste domingo foi o meia Everton Ribeiro, que voltou aos gramados depois de quase um mês por causa de um câncer na tireoide. O capitão tricolor, no entanto, mostrou resiliência para acelerar a recuperação e participou diretamente da vitória por 2 a 1, de virada, contra o Massa Bruta na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Everton foi ovacionado quando entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, na vaga de Jean Lucas. Com passes precisos, ele foi extremamente participativo no jogo e ainda deixou Tiago em boas condições para cruzar na direção de Willian José, que marcou o gol da virada aos 45 minutos. Uma volta perfeita para o camisa depois de um dos momentos mais difíceis da sua vitoriosa carreira.

— Deus é bom o tempo todo, me deu forças no momento difícil. Não tinha volta melhor. Estamos no caminho certo, com o apoio da nossa torcida. É seguir com esse espírito para garantir vaga direta na Libertadores. Vai ser difícil daqui para frente, são sete finais. Temos que manter o ritmo de dentro de casa em jogos fora, com pés no chão, para alcançar o objetivo. Mais uma vez pude estar em campo e participar de um gol, ajudando, correndo e fazendo as jogadas para meus companheiros brilharem. Assim vamos, como um só — comemorou, ainda com um curativo no pescoço, logo depois do jogo.

continua após a publicidade

Antes mesmo da bola rolar, Everton Ribeiro também foi homenageado pelas Obras Sociais Irmã Dulce e recebeu o título de embaixador da instituição.

O resultado deixa o Bahia consolidado na quinta posição, com 52 pontos, condição que dá ao Tricolor uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

continua após a publicidade

➡️Final entre Palmeiras e Flamengo deixa Bahia mais perto da Libertadores

Everton Ribeiro é homenageado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O que é o câncer na tireoide de afastou Everton Ribeiro?

O câncer na tireoide é um dos mais comuns entre os brasileiros e, geralmente, não causa complicações mais graves se for bem tratado. No entanto, após a cirurgia, o paciente necessita de um acompanhamento cuidadoso para recompor, por meio de medicamentos, a função da tireoide retirada, que basicamente controla o metabolismo e funcionamento de alguns órgãos. Essa recomposição deve ser feita pelo resto da vida. No caso de Everton, não foi necessário tratamento adicional durante a recuperação.

O Lance! conversou com especialistas, que projetaram a volta de Everton Ribeiro um mês depois da cirurgia. Eles, inclusive, afirmaram que um atleta de alto nível pode retornar normalmente às atividades sem ser prejudicado (leia aqui). E foi exatamente um Everton em alto nível que o torcedor do Bahia testemunhou neste domingo menos de um mês depois da sua última partida, contra o Flamengo.