Pep Guardiola saiu em defesa de Carlo Ancelotti durante uma entrevista ao ex-atacante Romário, no podcast "Romário TV". Ao ser questionado sobre o trabalho do italiano na Seleção Brasileira, o treinador do Manchester City destacou a capacidade do comandante e afirmou que não duvidaria de sua competência.

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A conversa começou com Romário demonstrando insatisfação com os resultados da equipe brasileira. O ex-atacante afirmou que não tinha nada contra Ancelotti, mas ressaltou que a Seleção precisava vencer. Guardiola, então, ponderou sobre a dificuldade de comandar uma equipe nacional e pediu paciência com o trabalho do italiano.

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— Me desculpe, Romário, eu jamais duvidaria da capacidade do Carlo. É impossível, porque eu o conheço. Ele é um líder na gestão do grupo. Dizem que ele é o número um. Já o enfrentei; ele é muito intuitivo e inteligente em suas decisões táticas. Ele sabe, como eu: se você não vence, você não dura — afirmou Guardiola.

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Guardiola pede tempo para Ancelotti

Durante a entrevista, Guardiola argumentou que o trabalho de um treinador de seleção é diferente daquele desenvolvido em clubes. Com menos tempo para treinar e preparar a equipe, o comandante precisa lidar com um calendário mais restrito e resultados imediatos.

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O espanhol também lembrou que o Brasil, apesar de ser pentacampeão mundial, não venceu todas as Copas do Mundo que disputou.

— Às vezes, neste jogo, que é muito difícil, você precisa de tempo. Não se trata apenas de chegar até aqui. Carlo, Pep, Jürgen Klopp, José Mourinho, qualquer um pode chegar e, em dois dias, os pentacampeões mundiais são campeões mundiais novamente. Às vezes você precisa de um pouco mais de tempo. A única pergunta que o presidente e o treinador devem se fazer é: queremos dar a ele tempo? — questionou.

Guardiola ainda reconheceu que Ancelotti precisa se adaptar ao ritmo de uma seleção, no qual o período de trabalho é menor do que nos clubes. Apesar das cobranças por resultados, o treinador espanhol reforçou sua confiança na capacidade do italiano.