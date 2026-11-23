O Internacional viveu uma noite para esquecer nesta segunda-feira (23). Jogando no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado foi goleado por 5 a 2 pelo Vitória e aumentou a preocupação na reta final da competição. O resultado e a atuação da equipe provocaram revolta entre os torcedores, que direcionaram críticas ao técnico Eduardo Baptista.

➡️ Veja gols da goleada do Internacional sobre o Vitória

Veja a repercussão:

Como foi Internacional x Vitória?

A equipe gaúcha começou a partida da pior maneira possível. Com apenas 15 segundos, Renê Sousa aproveitou um erro de Bruno Gomes na saída de bola, recebeu de Tarzia e ficou cara a cara com Kauan Jesus para abrir o placar. O gol relâmpago abalou o Inter, que voltou a sofrer pouco depois, aos 18 minutos, quando Tarzia ampliou para o Rubro-Negro.

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O Colorado conseguiu reagir na reta final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Vitinho aproveitou o rebote de Lucas Arcanjo após finalização de Ronaldo e descontou, levando o time gaúcho para o intervalo com esperanças de reação.

No entanto, o segundo tempo voltou a ser marcado por falhas defensivas. Aos 11 minutos, Kauan Jesus não conseguiu encaixar um cruzamento, e Ramon aproveitou a sobra para fazer o terceiro do Vitória. Alerrandro ainda diminuiu aos 24, após cruzamento de Vitinho, mas a reação não foi suficiente.

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Nos minutos finais, o Vitória aproveitou os espaços deixados pelo Internacional. Baralhas marcou aos 42 minutos, e Renato Kayzer fechou a goleada aos 48, após assistência de Marinho, confirmando o 5 a 2 no Beira-Rio.