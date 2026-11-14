O ex-atacante Romário não poupou críticas ao técnico Carlo Ancelotti após a derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), em amistoso disputado em Singapura. Em uma declaração contundente, o ex-jogador pediu a saída do treinador italiano do comando da equipe nacional e cobrou uma atitude do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

— Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! — disparou Romário.

A manifestação ocorre em meio aos questionamentos sobre o desempenho da Seleção Brasileira sob o comando do italiano. Mesmo depois da participação na Copa do Mundo de 2026, Ancelotti ainda enfrenta dificuldades para encontrar uma formação capaz de oferecer equilíbrio defensivo e consistência ofensiva à equipe.

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Romário reconheceu a trajetória vitoriosa do treinador no futebol europeu, mas deixou claro que o currículo construído à frente de grandes clubes não é suficiente para justificar sua permanência na Seleção.

— Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais! — afirmou.

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Romário cobra mudança no comando da Seleção Brasileira

A derrota para o Japão ampliou a pressão sobre o trabalho de Ancelotti. Nos últimos três confrontos entre as seleções, todos sob o comando do italiano, o Brasil sofreu duas derrotas por 3 a 2, ambas com gols japoneses nos minutos finais. A única vitória brasileira nesse período aconteceu na Copa do Mundo, por 2 a 1, em uma partida decidida com um gol de Gabriel Martinelli na reta final.

Para Romário, a experiência de Ancelotti no futebol de clubes não deve servir como argumento para a continuidade de um trabalho que, em sua avaliação, ainda não apresentou os resultados esperados.

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— Quer continuar treinando? Volta pros clubes, onde você fez teu nome. Porque a Seleção Brasileira não pode ficar pagando pra ver.

Ex-jogador manda recado ao presidente da CBF

As críticas de Romário não ficaram restritas ao treinador. O ex-atacante também direcionou sua cobrança a Samir Xaud, presidente da CBF, a quem atribuiu a responsabilidade de avaliar a continuidade do trabalho da comissão técnica.

— O recado agora é pro presidente da CBF, Samir Xaud. Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão. P..., presidente! Manda o Ancelotti para casa do c.. — disse o ex-jogador.

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O Baixinho finalizou o desabafo pedindo mudanças imediatas.

— Não dá para brincar com a camisa da Seleção. Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo. Depois que a Copa for embora, não adianta chorar. A hora de agir é agora!

A declaração coloca Romário entre as vozes que defendem uma mudança no comando técnico da Seleção. Depois da eliminação na Copa do Mundo e dos resultados negativos nos amistosos, Ancelotti inicia o novo ciclo pressionado a apresentar uma equipe mais competitiva e com uma identidade de jogo definida.

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