A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos capítulos após os jogos desta segunda-feira (23), pela 36ª rodada. Com os resultados da noite, o Grêmio deixou a zona de queda, o Internacional viu sua situação se agravar na parte de baixo da tabela, enquanto o Corinthians voltou ao Z4 antes mesmo de entrar em campo na rodada. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de descenso, e os números mudaram o cenário da reta final.

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A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, e a goleada sofrida pelo Internacional por 5 a 2 diante do Vitória, em pleno Beira-Rio, mexeram diretamente na classificação. O Tricolor Gaúcho chegou aos 41 pontos e subiu para a 15ª colocação, empurrando o Corinthians, que soma 40 pontos e ainda enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), para o 17º lugar.

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O Vitória, por sua vez, deu um passo decisivo para assegurar a permanência na Série A ao alcançar os 44 pontos e subir para a 13ª posição. Já o Internacional estacionou nos 38 pontos, caiu para o 18º posto e precisa de uma combinação de resultados nas duas rodadas finais para evitar a queda à Série B.

Chances de rebaixamento do Brasileirão atualizadas (Foto gerada por IA)

UFMG atualiza chances de rebaixamento no Brasileirão

De acordo com o levantamento atualizado da UFMG, Chapecoense e Remo já estão matematicamente rebaixados, com 100% de probabilidade de queda. Na sequência, o Internacional aparece como o clube mais ameaçado entre os que ainda lutam pela permanência, com 93,7% de risco de descenso.

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Logo atrás do Colorado surgem o Mirassol, com 40,9%, e o Corinthians, que voltou ao Z4 e agora apresenta 31,6% de chances de terminar o campeonato entre os quatro últimos colocados. O Grêmio, que tinha 70,6% na rodada anterior, viu seu risco despencar para 29,7% após o triunfo na capital paulista. Botafogo (4%) e Vitória (0,026%) completam a lista de equipes com risco matemático.

Próximos jogos do Internacional

Com 38 pontos e 93,7% de risco de rebaixamento, o Internacional terá apenas dois compromissos para tentar escapar da Série B. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada, antes de encerrar sua participação no Brasileirão contra o Cruzeiro, em 2 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

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Próximos jogos do Grêmio no Brasileirão

Após respirar na tabela e reduzir suas chances de queda para 29,7%, o Grêmio terá dois confrontos diretos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho encara o Corinthians, fora de casa, no domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da competição.

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O último compromisso será diante do Mirassol, em 2 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O duelo na capital gaúcha pode ser determinante para selar a permanência da equipe na elite do futebol brasileiro.

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Corinthians volta ao Z4, mas ainda joga na rodada

De volta à zona de rebaixamento após a vitória gremista, o Corinthians ainda terá três partidas pela frente na reta final do Brasileirão. Com 40 pontos e 31,6% de risco segundo a UFMG, o Timão depende apenas de um empate no encerramento da 36ª rodada para deixar novamente a degola.

O primeiro compromisso será contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV. Em seguida, a equipe recebe o Grêmio, no domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada.

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O Corinthians fecha sua campanha no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, em 2 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 38ª rodada.