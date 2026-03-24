Júlio César defende Fábio na Seleção Brasileira e avalia disputa no gol

O ex-goleiro Júlio César sugeriu Fábio entre os convocados da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em palestra realizada no Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, no Rio de Janeiro, o ex-jogador do Flamengo e Inter de Milão elogiou a longevidade do goleiro do Fluminense, e defendeu que o veterano de 45 anos merece ser lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti, servindo tanto como um reconhecimento por sua trajetória quanto como uma peça de confiança.

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— Eu levaria até um Fábio, cara, para homenagear ele. O Fábio com 45 anos fazer o que ele está fazendo realmente é um absurdo. Eu fico até com vergonha quando olho o Fábio jogando, falo "pô, eu podia estar jogando também!". Mas, cara, incrível o que o Fábio está fazendo. E eu acho que merece uma homenagem, sim. E não só homenagem, é situação que, se precisar dele, vai dar conta do recado também — declarou Júlio César durante a conversa.

Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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Preparação da nova geração

Apesar de sugerir Fábio, Júlio César ressaltou que, historicamente, a vaga de terceiro goleiro na Seleção Brasileira cumpre um papel de transição de gerações. Ele avalia que o espaço deve ser aproveitado para dar experiência de Copa do Mundo a um jovem talento que assumirá a responsabilidade no ciclo seguinte.

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— Eu acho que o terceiro goleiro sempre foi uma situação de uma preparação para uma próxima Copa. Nós temos goleiros hoje jovens: o próprio Hugo Souza, o Gabriel Brazão, Bento. Então, eu acho que essa posição de terceiro goleiro é mais aquela de sucessão para a próxima Copa. Até porque o Ederson e o Alisson acho que já não vão ter uma oportunidade para jogar uma próxima. Esses três nomes estariam ali brigando pela terceira posição — concluiu o ex-goleiro da Seleção.

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Titulares definidos e boatos sobre pênaltis

Além do goleiro do Fluminense, Júlio César analisou o cenário geral da meta brasileira. Para ele, a titularidade e a reserva imediata já estão completamente definidas. No entanto, o ex-jogador revelou ter ouvido "vozes" de que a comissão técnica estaria cogitando usar a terceira vaga para um especialista em defesas de pênaltis, uma estratégia da qual ele discorda por não fazer parte da tradição do país.

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— Eu acho que o Alisson e o Ederson já estão com o passaporte carimbado. E o Alisson deve ser o nosso goleiro, né? E está a briga ali do terceiro. Rolam umas vozes de que o Ancelotti está pensando em um goleiro para pegar pênalti. Eu estou escutando isso e isso não é cultural nosso. Nunca foi de levar um terceiro goleiro para, caso tenha uma disputa de pênalti, ser esse goleiro — revelou.

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