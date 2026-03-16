Revelado nas categorias de base do São Paulo (no CFA de Cotia) e hoje no Galatasaray, da Turquia, o meio-campista Gabriel Sara participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2021, que encerrou um período de nove anos sem conquistas da equipe. Nesta segunda-feira (16) foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia.

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Após atuar em 113 partidas pelo clube paulista, Gabriel Sara foi transferido para o Norwich, da Inglaterra, por 10,5 milhões de euros em 2022. O brasileiro foi destaque em seu primeiro ano, mas assumiu o protagonismo dos Canários no ano seguinte, tendo marcado 14 gols e contribuído com 12 assistências.

As grandes atuações chamar a atenção do clube turco, que comprou Gabriel Sara em 2024/2025. Aos 26 anos, Sara é um dos motores da equipe que lidera o Campeonato Turco, mas também um dos principais destaques do time na Champions League, em que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, em duelo válido pelos playoffs.

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O jogador aproveita a escassez de grandes nomes na posição de meio-campo da Seleção Brasileira e se projeta como um possível nome para a Copa do Mundo.

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(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

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Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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