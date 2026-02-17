Ex-São Paulo brilha em noite de atropelo na Champions League



Gabriel Sara, ex-São Paulo, foi um dos destaques do jogo que inaugurou os playoffs da Champions League, ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Galatasaray por 5 a 2 sobre a Juventus, na Turquia. Gabriel Sara atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Galatasaray.

continua após a publicidade

O meia abriu o placar ainda no primeiro tempo e participou diretamente de outro gol ao distribuir assistência. Além das participações decisivas, o brasileiro acumulou números expressivos: sete chances criadas e sete bolas recuperadas. O desempenho rendeu ao ex-São Paulo o prêmio de melhor jogador da partida.

📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Revelado pelo São Paulo, onde foi campeão paulista em 2021, o meia passou pelo Norwich City antes de chegar à Turquia, com 21 gols e 17 assistências pela equipe inglesa, além de prêmios individuais na EFL Championship.

continua após a publicidade

Ex-São Paulo, Gabriel Sara celebra gol do Galatasaray sobre a Juventus, pela Champions League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Atual tricampeão nacional, o Galatasaray busca repetir o tetracampeonato turco, feito alcançado apenas uma vez na história da liga, entre 1996 e 2000. Paralelamente, a equipe também disputa os playoffs da Champions League, com confrontos marcados contra a Juventus, com volta marcada para o dia 25 de fevereiro, em Turim.

🕹️ Aposte no mata-mata da Champions League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

🔍Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial