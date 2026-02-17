Ex-São Paulo brilha em noite de atropelo na Champions League
Galatasaray vence a Juventus por 5 a 2
- Matéria
- Mais Notícias
Gabriel Sara, ex-São Paulo, foi um dos destaques do jogo que inaugurou os playoffs da Champions League, ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Galatasaray por 5 a 2 sobre a Juventus, na Turquia. Gabriel Sara atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Galatasaray.
Relacionadas
- Fora de Campo
Famosos marcam presença no Rio Open em dia de João Fonseca x Monteiro
Fora de Campo17/02/2026
- Futebol Internacional
Vini Jr reforça acusação de racismo e detona arbitragem: ‘De nada serviu’
Futebol Internacional17/02/2026
- Fora de Campo
Com Ancelotti presente, torcedores no Rio Open pedem Neymar e outros nomes na Seleção
Fora de Campo17/02/2026
O meia abriu o placar ainda no primeiro tempo e participou diretamente de outro gol ao distribuir assistência. Além das participações decisivas, o brasileiro acumulou números expressivos: sete chances criadas e sete bolas recuperadas. O desempenho rendeu ao ex-São Paulo o prêmio de melhor jogador da partida.
📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp
Revelado pelo São Paulo, onde foi campeão paulista em 2021, o meia passou pelo Norwich City antes de chegar à Turquia, com 21 gols e 17 assistências pela equipe inglesa, além de prêmios individuais na EFL Championship.
Atual tricampeão nacional, o Galatasaray busca repetir o tetracampeonato turco, feito alcançado apenas uma vez na história da liga, entre 1996 e 2000. Paralelamente, a equipe também disputa os playoffs da Champions League, com confrontos marcados contra a Juventus, com volta marcada para o dia 25 de fevereiro, em Turim.
🕹️ Aposte no mata-mata da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
🔍Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias