A Seleção precisa de Neymar? Veja números do atual ciclo para a Copa

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Carlo Ancelotti já fez todas as observações de que precisava na Seleção Brasileira e está a poucos dias de definir os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Mas um jogador que não atuou em nenhuma das dez partidas comandadas até aqui pelo treinador foi assunto em todas as convocações — e certamente voltará ao centro das atenções, estando ou não na lista que o técnico anunciará no próximo dia 18. Neymar, o nosso camisa 10 nas últimas três Copas, desta vez pode ser descartado.

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Parece absurdo para boa parte da torcida, que ainda considera o atacante do Santos o craque genial, o fator de desequilíbrio do time. Para outros, ele já não é sombra do jogador que encantou o mundo no Barcelona e no PSG e foi a referência da Seleção por mais de uma década. Mas, afinal, o que os números mostram sobre Neymar com o Brasil?

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Sem jogar pela Seleção há quase dois anos e meio, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias, Neymar tem números superlativos defendendo a equipe nacional. São 79 gols em 128 partidas, maior artilheiro pelos cálculos da Fifa e atrás apenas de Pelé, que tem 95 gols pelos números da CBF. Mas há um detalhe: apenas dois desses gols foram no atual ciclo para a Copa do Mundo, no qual o jogador disputou somente quatro partidas pelo Brasil.

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A baixa presença contrasta com aquela vista no período preparatório para os três Mundiais que Neymar disputou: foram 30 gols em 47 jogos até a convocação para a Copa do Mundo de 2014; 19 em 29 jogos até ser chamado por Tite para ir à Rússia, em maio de 2018; e 18 gols nas 31 partidas que separaram o Mundial de 2018 até a definição da lista de quem iria para o Catar.

A análise dos números mostra que Neymar teve presença mais decisiva para a Seleção nos dois primeiros ciclos de Copa do Mundo dos quais participou. O jogador marcou 38% dos gols que tem pelo Brasil no ciclo que culminou no Mundial realizado no Brasil, em 2014. E teve a melhor média, de 0,65 gol por jogo, no ciclo para a Copa do Mundo da Rússia, quatro anos depois.

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Lesões afastaram o craque por mais de 1.400 dias

O desempenho do craque nos últimos dois ciclos foi prejudicado por lesões. Antes da Copa da Rússia, em 2018, ele sofreu a primeira fratura no metatarso do pé direito, que o tirou por 91 dias dos gramados. No ciclo seguinte, antes da Copa do Catar, foram mais 86 dias de afastamento por nova fratura no mesmo local e outros 64 dias longe dos campos por uma lesão no ligamento do tornozelo direito, em 2019. Dois anos depois, o tornozelo atingido foi o esquerdo, que provocou mais um período de afastamento: 131 dias.

Na estreia na Copa, novo revés: lesão no ligamento do tornozelo direito e edema ósseo, que o tirou dos jogos contra Suíça e Camarões. Só nestes dois ciclos, juntando também lesões musculares, Neymar ficou mais de 600 dias sem jogar, segundo dados do Transfermarkt. Mas nada se compara ao ciclo atual, quando sofreu a contusão mais severa, no joelho esquerdo. São mais de 800 dias de afastamento, contabilizando outras lesões, como a mais recente, em novembro passado, no menisco do mesmo joelho.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Gols só em jogos contra seleções eliminadas da Copa

Desde março de 2023, a Seleção Brasileira fez 35 partidas, entre amistosos, Copa América e Eliminatórias, e Neymar esteve em campo em quatro delas, todas pelo qualificatório para a Copa do Mundo.

Ainda em 2023, o camisa 10 jogou diante da Bolívia, quando fez seus dois últimos gols pelo Brasil na vitória por 5 a 1, pela primeira rodada das Eliminatórias. Depois, esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, no empate por 1 a 1 com a Venezuela, e no fatídico jogo com o Uruguai, quando a Seleção perdeu por 2 a 0. Nesses quatro jogos, Neymar ainda deu três assistências.

Assim, neste ciclo para a Copa do Mundo a Seleção teve aproveitamento de 58,33% quando Neymar esteve em campo. O número é melhor do que o desempenho sem ele: nos outros 31 jogos, o Brasil somou 13 vitórias, nove empates e nove derrotas, o que corresponde a 51,61% de aproveitamento.

Além disso, a média de gols marcados e de gols sofridos pela Seleção é melhor com Neymar em campo: com ele, o Brasil teve média de 1,75 gol feito e de 1,0 sofrido por jogo neste ciclo; sem ele, o time marcou em média 1,64 e sofreu 1,12.

Mas os números também precisam ser colocados no contexto. Todos os gols do Brasil com Neymar em campo nos últimos três anos foram diante de três seleções sul-americanas que nem sequer se classificaram para a Copa do Mundo — Bolívia, Peru e Venezuela. E, diante do Uruguai, que estará no Mundial, a Seleção não marcou nenhum e teve a média de gols sofridos dobrada. O jogador, vale lembrar, se machucou no fim do primeiro tempo do confronto com os uruguaios.

<em>*Desempenho considera apenas o atual ciclo para a Copa do Mundo (Arte: Lance!/Notebooklm)</em>

Além disso, há o recorte do Brasil com Carlo Ancelotti: desde que o italiano assumiu a Seleção, em meados do ano passado, a Seleção fez dez partidas. No período, foram 18 gols marcados (média de 1,8 por jogo) e oito sofridos (média de 0,8), números melhores que todo o atual ciclo para a Copa do Mundo — sejam eles com ou sem Neymar.

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