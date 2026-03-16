Europeus reagem à convocação de Gabriel Sara para a Seleção: 'Mágico'
Ex-São Paulo foi convocado pela primeira vez para a 'Canarinha'
Nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Entre os destaques da lista, a primeira chamada de Gabriel Sara chamou a atenção. O meio-campista, revelado pelo São Paulo, vem se destacando com grandes atuações na Champions League pelo Galatasaray, e sua convocação foi celebrada pelos torcedores do clube turco. Veja as reações:
Torcedores do Galatasaray celebram convocação de Gabriel Sara
Tradução: "Mágico brasileiro!"
Tradução: "ASLAN SARA, VOCÊ MERECIA SER JOGADOR DA SELEÇÃO NACIONAL."
Tradução: "Será que esse cara, o primeiro jogador a brilhar na Superliga e ser convocado para a seleção brasileira, é um revolucionário?"
Tradução: "Um feito inédito na Superliga, meu leão mereceu a vitória do começo ao fim!"
Tradução: "Nos sentimos como um pai emocionado ao ver o sonho do seu filho se realizar, e assistimos com muita alegria. Nosso pequeno leão conquistou a camisa que merecia e nos representará com orgulho. Ele será uma ótima referência para nós. Enviamos nosso pequeno leão para a seleção brasileira com nossas próprias mãos. Parabéns, Gabi"
Tradução: "Este é um evento enorme. Acho que esta é a primeira vez que um jogador de futebol da Turquia é convocado para a seleção brasileira. Já houve jogadores na seleção, como Elano, que ainda estão em atividade, mas não me lembro de ter havido um turco convocado antes. A importância da Liga dos Campeões. Parabéns, Gabriel Sara. Você mereceu. Desejamos a você uma carreira longa e de muito sucesso."
Ancelotti anuncia a convocação para a Seleção Brasileira
Esta é a quinta convocação de Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção, em maio de 2025. Havia grande expectativa sobre a presença de Neymar, que estava na pré-lista, mas o meia do Santos não foi chamado após ser poupado no jogo contra o Mirassol na semana passada, justamente quando a comissão técnica viajou para observá-lo.
Além de Gabriel Sara, outros nomes receberam a primeira oportunidade com o italiano: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
Veja a convocação:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
