Cuca defende controle de carga de Neymar e crê em convocação para a Seleção

O Santos terá mais 18 partidas até a pausa para a Copa do Mundo, período em que disputará partidas pelo Brasileirão, Copa Do Brasil e Sul-Americana. O técnico Cuca fez sua estreia pela equipe diante do Cruzeiro, num empate por 1 a 1, e terá a sequência para recolocar a equipes nos trilhos, além de ajudar o principal nome do Peixe, Neymar, a buscar uma vaga no Mundial. O treinador destacou que, para isso, será preciso manter a dinâmica de controle de carga do atacante.

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Neymar tem mantido um padrão de atuação que não o coloca em campo para uma sequência de partidas. O camisa 10 descansou contra o Mirassol, atuou diante do Corinthians e Internacional e voltou a ser poupado no duelo com o Cruzeiro, no último fim de semana. Cuca detalhou o cenário da equipe até a pausa para a Copa e afirmou que tudo dependerá da preparação física do jogador para saber se será convocado.

- Até o meio de maio, quando será a convocação final, teremos 18 jogos, seis da Sul-Americana, dois da Copa do o Brasil e dez pelo Brasileiro. Vai depender dele. Ele está treinando, deixamos uma programação dura para ele, está obedecendo e fazendo e vai melhorar - iniciou o treinador, que concordou que há a necessidade de manter o controle de jogos.

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- É lógico que ele não vai poder jogar todas as partidas porque jogar de três em três dias ninguém consegue. Hoje [contra o Cruzeiro] ele ficou de fora porque tinha jogado dois jogos seguidos e iria jogar um terceiro em sete dias, junto com viagens. Era um risco grande. Mas estamos com ele, trabalhando forte, para que ele possa ajudar o Santos em primeiro lugar, esse é o objetivo número um, e, como segundo objetivo, se ele estiver bem aqui, automaticamente ele é convocado - completou o treinador.

Cuca também afirmou que convocaria Neymar para a Copa do Mundo se ele fosse o treinador que estivesse no cargo da Seleção Brasileira, mas ponderou que a inclusão do nome do atacante na lista final depende de como ele estará fisicamente e tecnicamente até o mês de maio. O treinador atribuiu a ele e ao Santos a responsabilidade de garantir este cenário durante o período pré Mundial.

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