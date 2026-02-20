O meia brasileiro Gabriel Sara tem atuado com regularidade no meio-campo do Galatasaray nesta temporada. A presença do jogador na equipe turca foi observada durante a vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, no jogo de ida dos playoffs da Champions League.

Desempenho na partida e declarações

No confronto contra o time italiano, o camisa 8 registrou sete passes decisivos, quatro interceptações e cinco cruzamentos certos. Na ocasião, ele marcou o seu primeiro gol na competição europeia e concedeu uma assistência, obtendo a nota 9,6 e sendo eleito o melhor jogador em campo pela plataforma Sofascore. Após a partida, o brasileiro comentou o resultado e a experiência no estádio.

— É especial demais viver uma noite assim na Champions, contra um gigante europeu, ao lado da nossa torcida. É a realização de um sonho. Estou muito feliz. Trabalhamos muito para chegar até aqui e fico feliz por ajudar em um jogo tão importante para nós — afirmou o jogador.

Estatísticas e foco tático

Em relação aos números gerais da temporada, o atleta soma 32 partidas, seis gols e três assistências, sendo que quatro gols foram registrados nas últimas cinco partidas da equipe. Na atual edição da Champions League, o meia é o brasileiro com mais chances criadas (19), ficando à frente de Vini Jr (18), Caio Henrique (14), Gabriel Martinelli (12) e Raphinha (11).

No aspecto físico, o jogador possui as três maiores marcas de distância percorrida por um atleta do Galatasaray na temporada, sendo quem mais correu em 13 dos 35 jogos do clube. Sobre a relação entre o desempenho ofensivo e a recomposição defensiva, Sara explicou sua abordagem.

— É um momento muito bom para mim, pelos gols e pelos números, mas tento não pensar muito nisso. Meu foco é estar sempre dentro do jogo, ajudar, correr pelo time e competir o tempo todo — relatou. O meia concluiu sua análise.

— Se consigo contribuir em várias áreas, seja atacando ou defendendo, é porque estou bem fisicamente e confiante, e isso é o mais importante.

Gabriel Sara comemora vitória do Galatasaray sobre a Juventus pela Champions League (Foto: Divulgação/UEFA)

Histórico profissional

Formado nas categorias de base do São Paulo (no CFA de Cotia), Gabriel Sara participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2021, que encerrou um período de nove anos sem conquistas da equipe. Após atuar em 113 partidas pelo clube paulista, foi transferido para o Norwich, da Inglaterra, por 10,5 milhões de euros em 2022.

Durante sua passagem pelo futebol inglês, registrou 21 gols e 17 assistências. Foi escolhido pela torcida como o melhor jogador do time na temporada 2022/23 e fez parte da seleção oficial da EFL Championship na temporada 2023/24.

Em 2024, o Galatasaray o contratou por 23 milhões de euros, valor que estabeleceu um recorde de investimento no futebol turco na época. Desde então, o jogador compôs o elenco nas conquistas do Campeonato Turco e da Copa da Turquia.

