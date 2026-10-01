Reinaldo pede chance na Seleção e cita Rodinei: 'Poderíamos ser lembrados'

Reinaldo afirmou que poderia ter sido mais lembrado pela Seleção Brasileira ao longo da carreira. Em entrevista à ESPN, o lateral-esquerdo destacou a regularidade que manteve em diferentes clubes e citou Rodinei como outro jogador que, na sua avaliação, poderia ter recebido uma oportunidade para vestir a camisa do Brasil.

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Reinaldo destaca números ofensivos

Ao falar sobre a trajetória no futebol brasileiro, Reinaldo ressaltou a participação ofensiva que teve desde os primeiros anos na Série A. O lateral citou passagens por clubes como São Paulo e Grêmio e destacou os números de gols e assistências.

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— Desde 2012, eu acho que foi o meu primeiro Campeonato Brasileiro, sempre jogando em todas as equipes que eu passei, jogando em equipes gigantes, que foi São Paulo, Grêmio, sempre mantendo o nível de assistências, de gols. Então tenho certeza de que eu poderia ser mais lembrado, sim.

O jogador também falou sobre o papel dos laterais no futebol brasileiro e defendeu que os atletas da posição tenham liberdade para participar das jogadas ofensivas. Segundo Reinaldo, a movimentação pelos lados pode criar dificuldades para a marcação adversária.

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— Eu vejo na Seleção que o lateral tem que ser esse homem surpresa. Tem que deixar o lateral mais solto para chegar na frente, porque sempre tem essa surpresa. É muito difícil para a equipe, para o adversário, marcar o lateral quando vem, quando faz a ultrapassagem, quando entra na área. Então, isso sempre foi a essência do nosso futebol.

Reinaldo durante a partida contra o Santos, no último domingo (23) - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Lateral relembra geração com Marcelo e Filipe Luís

Reinaldo também mencionou Marcelo e Filipe Luís ao falar sobre a função desempenhada pelos laterais em sua geração. Para ele, mesmo quando tinham uma postura mais defensiva, os jogadores da posição buscavam participar das ações no ataque.

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— Na minha época, eu, com o Marcelo, o Filipe Luís era mais defensivo, mas sempre chegava lá na frente. Então eu torço muito pela Seleção e torço para que os laterais que vão para a Seleção, seja lateral esquerdo, direito, cheguem bastante na frente.

Reinaldo cita Rodinei

Na sequência, Reinaldo colocou Rodinei na discussão sobre jogadores que poderiam ter recebido uma chance na equipe nacional. O lateral afirmou ser admirador do atleta e destacou as dificuldades que enfrentava quando os dois se encontravam em campo.

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— Eu poderia ser mais lembrado, não só eu. Mas eu tenho certeza de que o Rodinei ainda poderia ser ainda mais lembrado, porque é um cara de quem eu sou muito fã e que joga muito. Sempre que eu joguei contra ele, sempre foi uma dificuldade tremenda.

Por fim, Reinaldo afirmou que gostaria de ter tido a oportunidade de defender a Seleção Brasileira e incluiu Rodinei entre os jogadores que, segundo ele, poderiam ter sido convocados.

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— Eu torço muito por ele e, graças a Deus, ele tem uma carreira maravilhosa. E eu creio que a gente poderia ser mais lembrado, sim, ser lembrado e ir para a Seleção, vestir a camisa da Seleção que a gente nunca vestiu.

Rodinei apresentado como reforço do Santos - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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