Ancelotti faz mistério, mas confirma um nome na escalação do Brasil para enfrentar a Índia
Treinador concede concorrida entrevista coletiva em Calcutá
Em uma concorrida entrevista coletiva em Calcutá, o técnico Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (2), véspera do amistoso do Brasil com a Índia, que a partida "não será uma prova, mas uma oportunidade" para os jogadores convocados para esta Super Data Fifa. O treinador confirmou que Pedro Morisco começará o jogo, mas não deu nenhum outro indício da escalação da Seleção para o jogo marcado para às 11h (de Brasília) deste sábado (3).
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— Tenho dúvida. Então, não vou confirmar — declarou Ancelotti, mantendo a tradição de não antecipar o time. A exceção aconteceu na semana passada, quando anunciou os 11 iniciais na véspera do primeiro amistoso com a Austrália.
Ancelotti fez questão de tirar qualquer peso dos jogadores para a partida diante da Índia, adversário mais frágil que o Brasil irá enfrentar em quase três décadas. O técnico insistiu que o jogo será uma chance para os jogadores mostrarem como podem contribuir para a Seleção, em especial os mais jovens.
— Para eles não é prova. É uma oportunidade para eles mostrarem a qualidade que podem ter. (Tem de) tomar tudo isso com muita tranquilidade, porque não é um teste para eles — sustentou Ancelotti.
E acrescentou:
— O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Vamos dar a eles outras oportunidades. O mesmo vale amanhã para o Pedro Morisco, que amanhã (sábado) vai jogar o primeiro jogo.
O treinador também considerou positiva a criação desta Super Data Fifa, com 16 dias e possibilidade de realização de até quatro jogos — a Seleção Brasileira optou por fazer três amistosos e irá encerrar o período neste sábado, três dias antes.
— É um período interessante. Temos a oportunidade de estar mais tempo com os jogadores, treinar um pouco mais, considerar um pouco mais o aspecto técnico e tático do jogo. Para os jogadores, não precisaram viajar muito, tiveram mais oportunidades de recuperação e poderão voltar aos clubes em melhores condições. Foi uma boa ideia juntar a Data Fifa de setembro e outubro — disse Ancelotti.
Para o técnico do Brasil, todos os 26 convocados agora deixaram uma boa impressão para o futuro.
— É um momento importante para conhecer a qualidade de cada um deles. No final estou contente, porque todos demonstram boa qualidade para estar com a Seleção. Eu termino feliz ao final desta convocação, porque todos eles, dos mais jovens aos menos jovens, podem trazer algo para a Seleção.
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