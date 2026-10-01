Adversária do Brasil no amistoso deste sábado, a Índia será o oponente mais fraco da Seleção em quase 30 anos. Atuais 138º colocados no ranking da Fifa, os indianos venceram apenas quatro dos últimos 25 jogos, tendo perdido mais da metade desses confrontos.

➡️Brasil enfrenta Índia pela 1ª vez em local histórico para Pelé

A última vez que a Seleção enfrentou um adversário tão mal ranqueado foi em 1998, às vésperas da Copa do Mundo da França. À época, o Brasil era comandado por Zagallo e enfrentou a equipe de Andorra, então 185ª no ranking da Fifa, a uma semana da estreia no Mundial. Giovanni, Rivaldo e Cafu marcaram os gols da vitória brasileira por 3 a 0.

continua após a publicidade

Além disso, o Brasil não encara uma seleção abaixo do Top 100 desde 2010, quando fez 5 a 1 na Tanzânia, que ocupava a 108ª posição. Assim como em 1998, aquele foi o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Treinada por Dunga, a Seleção goleou com gols de Robinho (2), Ramires (2) e Kaká.

Desde novembro de 2023, a Índia disputou 25 jogos. Venceu quatro, empatou oito e saiu derrotada 13 vezes. No período, marcou 18 gols e sofreu 33. Em 13 dessas partidas os indianos não marcaram gols.

continua após a publicidade

Jogadores da seleção da Índia agradecem torcida após empate com o Panamá (Divulgação/Aiff.com)

Na semana passada, a Índia enfrentou o Panamá e empatou por 1 a 1, em amistoso disputado em Bangalore. A equipe da casa saiu na frente, e apesar de ter cedido o empate o resultado foi muito comemorado. "Enfrentando um adversário 94 posições acima no ranking, e vindo da Copa do Mundo Fifa de 2026, os Tigres Azuis (como é chamada seleção indiana) fizeram muito mais do que sobreviver. Eles foram indiscutivelmente a melhor equipe durante longos períodos e estiveram a apenas 22 minutos de uma vitória extraordinária, tornando esta noite, sem dúvida, especial para o futebol indiano", publicou o site da federação de futebol do país.

O jogo da Seleção em Calcutá serve como homenagem pelo apoio que o Brasil recebe da torcida indiana já há alguns anos. O técnico Carlo Ancelotti deverá fazer uma série de mudanças ao longo da partida, e já antecipou que Pedro Morisco será o titular do gol. Será a estreia do goleiro do Coritiba com a camisa da Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte