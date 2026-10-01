Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Índia será adversária do Brasil de pior ranking em três décadas

Último adversário da Seleção com pior ranking na Fifa foi Andorra, em 1998

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 12:51
Favorite o Lance! no Google
Amistoso Índia x Panamá, em Bangalore
Índia empatou com o Panamá em primeiro amistoso desta Super Data Fifa (Divulgação/Aiff.com)

Adversária do Brasil no amistoso deste sábado, a Índia será o oponente mais fraco da Seleção em quase 30 anos. Atuais 138º colocados no ranking da Fifa, os indianos venceram apenas quatro dos últimos 25 jogos, tendo perdido mais da metade desses confrontos.

➡️Brasil enfrenta Índia pela 1ª vez em local histórico para Pelé

A última vez que a Seleção enfrentou um adversário tão mal ranqueado foi em 1998, às vésperas da Copa do Mundo da França. À época, o Brasil era comandado por Zagallo e enfrentou a equipe de Andorra, então 185ª no ranking da Fifa, a uma semana da estreia no Mundial. Giovanni, Rivaldo e Cafu marcaram os gols da vitória brasileira por 3 a 0.

continua após a publicidade

Além disso, o Brasil não encara uma seleção abaixo do Top 100 desde 2010, quando fez 5 a 1 na Tanzânia, que ocupava a 108ª posição. Assim como em 1998, aquele foi o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Treinada por Dunga, a Seleção goleou com gols de Robinho (2), Ramires (2) e Kaká.

Desde novembro de 2023, a Índia disputou 25 jogos. Venceu quatro, empatou oito e saiu derrotada 13 vezes. No período, marcou 18 gols e sofreu 33. Em 13 dessas partidas os indianos não marcaram gols. 

continua após a publicidade
Jogadores da seleção da Índia agradecem torcida após empate com o Panamá
Jogadores da seleção da Índia agradecem torcida após empate com o Panamá (Divulgação/Aiff.com)

Na semana passada, a Índia enfrentou o Panamá e empatou por 1 a 1, em amistoso disputado em Bangalore. A equipe da casa saiu na frente, e apesar de ter cedido o empate o resultado foi muito comemorado. "Enfrentando um adversário 94 posições acima no ranking, e vindo da Copa do Mundo Fifa de 2026, os Tigres Azuis (como é chamada seleção indiana) fizeram muito mais do que sobreviver. Eles foram indiscutivelmente a melhor equipe durante longos períodos e estiveram a apenas 22 minutos de uma vitória extraordinária, tornando esta noite, sem dúvida, especial para o futebol indiano", publicou o site da federação de futebol do país.

O jogo da Seleção em Calcutá serve como homenagem pelo apoio que o Brasil recebe da torcida indiana já há alguns anos. O técnico Carlo Ancelotti deverá fazer uma série de mudanças ao longo da partida, e já antecipou que Pedro Morisco será o titular do gol. Será a estreia do goleiro do Coritiba com a camisa da Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisas de Índia e Brasil antes do amistoso em Calcutá

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira já está em Calcutá para amistoso com a Índia

Há 1 minuto
Pelé em ação pelo NY Cosmos diante do Mohun Bagan, em Calcutá, na Índia

Seleção Brasileira

Brasil enfrenta Índia pela 1ª vez em local histórico para Pelé

Há 5 horas
Gabriel Magalhães concede entrevista após treino da Seleção Brasileira na Austrália

Seleção Brasileira

Gabriel Magalhães avalia novatos e novo ciclo da Seleção Brasileira

Há 7 horas
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti indica mudança na Seleção Brasileira contra a Índia

Há 8 horas
Jogadores da Seleção Brasileira sub-20 se abraçam durante comemoração de gol de Yuri Teles na vitória sobre a Dinamarca

Futebol Nacional

Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao amistoso internacional sub-20

Há 8 horas
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29)

Santos

Com Gabriel Bontempo, Santos volta a ter titular na Seleção após quase uma década

Há 23 horas
Mais LANCE!
Seleção Brasileira Sub-20

Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Roger Flores faz no Seleção Sportv

Roger Flores avalia trabalho de Ancelotti na Seleção e cita a Copa: 'Vexame'

Fábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?

Ex-jogador destaca atuação de Rayan durante confronto contra Austrália (Foto: Reprodução/Instagram/Rayann)

Fellipe Bastos aponta Rayan à frente de Estêvão na Seleção

Raphinha conduz a bola para o Brasil durante amistoso com a Austrália

Raphinha é cortado da Seleção Brasileira após desconforto

Elenco do Jardim Verônia campeão

Dupla ex-Seleção, Palmeiras e Corinthians é campeã na várzea

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália

Ancelotti testa 25 jogadores em dois jogos do Brasil e avisa que vem mais

Jogadores da Austrália comemorando gol da virada

Jornais espanhóis analisam atuação do Brasil: 'Salvaram de passar vergonha'

Jogadores da Seleção comemorando vitória contra a Austrália

Otávio celebra estreia pela Seleção Brasileira: "Realização de um sonho"

Danilo disputa a bola durante partida entre Brasil x Austrália

Tironi no Lance!: vitória contra Austrália aponta caminho. Ancelotti vai seguir?

Vini Jr em ação pelo Brasil no amistoso contra a Austrália

Atitude de Vini Jr em Austrália x Brasil irrita torcedores

Baixo retorno de Raphinha pela Seleção vira assunto após vitória (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

Jornalistas analisam Raphinha na Seleção: 'Precisa se benzer'

Martinelli e Cano atuando pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)

Cano parabeniza Martinelli por estreia na Seleção: 'Muito orgulho'