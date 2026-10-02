O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta sexta-feira (2) o último treino do Brasil antes de enfrentar a Índia, naquele que será o amistoso derradeiro da equipe nesta Super Data Fifa. E, a julgar pelo time que começou o treino em Calcutá, a Seleção deverá ter sete mudanças na escalação para o jogo deste sábado, a partir das 11h (de Brasília).

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Uma das principais novidades é a presença de Pedro no ataque. O jogador do Flamengo foi testado na vaga de Raphinha, que foi cortado após o jogo de terça-feira (29 de setembro). O atacante rubro-negro formou o setor ofensivo ao lado de Vini Jr e Estêvão.

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Outra novidade foi Arthur Dias formando a zaga com Marquinhos. No treino, Ancelotti manteve a formação com três jogadores de meio-campo, repetindo o mesmo trio que iniciou o segundo confronto com os australianos.

Assim, a escalação da Seleção para enfrentar a Índia deve ter Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Jr.

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Seleção encerra Super Data Fifa neste sábado

O amistoso com a Índia é o último do Brasil nesta Super Data Fifa. O período se estende até a próxima terça-feira (6), mas a comissão técnica optou por manter a Seleção reunida apenas até este sábado. Após o jogo com os indianos, os jogadores serão liberados para retornar aos clubes.

Mais cedo, em entrevista coletiva concedida em Calcutá, Carlo Ancelotti avaliou como positiva a ampliação da Data Fifa neste período — a partir deste ano, as janelas de seleções previstas para setembro e outubro foram unificadas,

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— É um período interessante. Temos a oportunidade de estar mais tempo com os jogadores, treinar um pouco mais, considerar um pouco mais o aspecto técnico e tático do jogo. Para os jogadores, não precisaram viajar muito, tiveram mais oportunidades de recuperação e poderão voltar aos clubes em melhores condições. Foi uma boa ideia juntar a Data Fifa de setembro e outubro — disse Ancelotti.

Carlo Ancelotti mantém testes para o último jogo do Brasil nesta Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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