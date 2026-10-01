A Seleção Brasileira já está em Calcutá para o último amistoso desta Super Data Fifa. A delegação desembarcou no início da tarde desta quinta-feira (1º), já noite no horário local, e foi recebida por um grande número de torcedores no hotel em que ficará concentrada para a partida de sábado (3), quando o Brasil encara a Índia a partir das 11h (de Brasília).

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Na chegada, alguns jogadores, como Vini Jr, pararam para dar autógrafos aos torcedores que foram até o hotel. A Seleção Brasileira conta com grande torcida dos indianos, e a mobilização é grande para o amistoso deste sábado, o primeiro na história entre as duas equipes.

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Segundo a imprensa indiana, mais de 2,5 mil policiais serão destacados para a partida em Calcutá. Além disso, forças federais ficarão de prontidão.

O técnico Carlo Ancelotti irá comandar um único treino na cidade antes da partida com a Índia. Na manhã desta quinta, antes de viajar para o país asiático, a Seleção fez um treino aberto em Brisbane, onde ficou concentrada desde que se apresentou, no início da semana passada.

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Seleção Brasileira realizou treino aberto em Brisbane antes da viagem à Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A tendência para o jogo com os indianos é que Ancelotti modifique mais uma vez a equipe. Nos dois jogos com a Austrália, ele colocou em campo 25 dos 26 convocados. Apenas o goleiro Pedro Morisco ainda não atuou, mas o técnico antecipou que o jogador do Coritiba jogará diante da Índia.

A Super Data Fifa se estende até 6 de outubro, mas a Seleção Brasileira irá se desmobilizar antes. Os jogadores serão liberados para retornar aos clubes após a partida deste sábado.

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