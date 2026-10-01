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Seleção Sub-20 faz bom segundo tempo e vence os EUA em amistoso

Equipe comandada por Paulo Victor contou com falha do goleiro estadunidense e brilho de joias do Palmeiras

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 14:58
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Heitor fez o segundo gol da Seleção Sub-20
Heitor, do Palmeiras, fez o segundo gol da Seleção Sub-20 contra os Estados Unidos (Foto: Nelson Terme/CBF)

Em seu segundo compromisso de preparação, de olho no Campeonato Sul-Americano, a Seleção Brasileira Sub-20 foi a campo nesta quinta-feira (1/10), na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha, e venceu os Estados Unidos pelo placar de 2 a 0. Igor Felisberto, do São Paulo, e Heittor, do Palmeiras, fizeram os gols da partida.

+ Ancelotti indica mudança na Seleção Brasileira contra a Índia

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor já havia vencido a Dinamarca por 4 a 1, na segunda-feira, e fechará a Data Fifa diante do México, no domingo (4), às 6h (de Brasília), novamente na Pinatar Arena.

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Seleção Sub-20 inicia caminhada

O 11 inicial do Brasil teve: Léo Nannetti, Ryan, João Souza, Vitão e Kauã Prates, Huguinho, Ramon Rique e Gabriel Carvalho; Bruninho, Ruan Pablo e Luca Meirelles.

Se a estratégia funcionou bem no primeiro amistoso, contra a Dinamarca, diante dos Estados Unidos o cenário foi diferente. A equipe norte-americana subiu as linhas de marcação para sufocar a saída de bola, atrapalhou a construção desde o terço inicial do Brasil e achou muitos espaços na transição pela direita.

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Apesar disso, foi a Seleção que teve as melhores oportunidades na primeira etapa, também pela direita, aproveitando a força do lateral Ryan. Os grandes destaques foram o volante Huguinho, bem na marcação e criando chance de gol, e o próprio Ryan.

Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira foi a campo modificada, com as entradas de Lucas Rodrigues, Kauã Pascini e Heittor, e soltou mais seu jogo. O time ganhou profundidade, passou a assustar a meta defendida pelo goleiro De Marzi, que falhou quando foi exigido. Igor Felisberto, que acabara de entrar no jogo, recebeu no bico da área pela direita e cruzou para encontrar Bruninho. A bola passou direto, e o De Marzi não conseguiu segurar.

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Igor Felisberto (13) abriu o placar para a Seleção Sub-20
Igor Felisberto (13) abriu o placar para a Seleção Sub-20 (Foto: Nilson Terme/CBF)

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Joias do Palmeiras decidem

Aos 37 minutos, após trocas no ataque promovidas pelo técnico Paulo Victor, o Brasil ampliou e tranquilizou a partida. Erick Belé recebeu na zona central, girou o corpo e achou lindo lançamento para Heittor, que invadiu a área, limpou a marcação e tocou na saída do goleiro.

Já nos minutos finais, a Seleção desceu suas linhas e esperou as investidas do Estados Unidos, que não assustaram muito. Na melhor chance da equipe vice-campeã da Concacaf na segunda etapa, o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, salvou em boa defesa.

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