Gabriel Magalhães avalia novatos e novo ciclo da Seleção Brasileira
Zagueiro foi titular no segundo jogo contra a Austrália
Zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães avaliou os novatos que foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. Em entrevista após o último treino da equipe na Oceania, o defensor elogiou e acolheu os jovens que recebem suas primeiras chances com a Amarelinha.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- É um grupo de jogadores novos, muitos estão aqui pela primeira vez. Sobre os jogos, a gente quer se entrosar o mais rapidamente possível. A gente não tem muito tempo na Seleção Brasileira, e é preciso se adaptar rapidamente. A gente vem trabalhando bem, o Mister dado muita confiança. O mais importante é receber bem os meninos e dar confiança a eles, porque com certeza são o futuro da nossa seleção.
Titular no segundo amistoso contra a Austrália, Gabriel Magalhães também se colocou à disposição para defender a Seleção Brasileira contra a Índia. A expectativa é de que Carlo Ancelotti rode o elenco e dê oportunidade para conhecer novos jogadores.
- Estou à disposição do Mister. A gente sabe da importância de cada jogo com a camisa da seleção brasileira, com todo respeito ao nosso adversário. Que seja um grande jogo para nós e que os brasileiros que moram lá possam aproveitar esse momento conosco - disse em entrevista.
Nesse novo ciclo de Copa do Mundo, Gabriel Magalhães é um dos líderes da Seleção Brasileira devido a sua experiência e qualidade. O zagueiro é um dos três brasileiros concorrentes no prêmio Bola de Ouro, que irá eleger o melhor jogador da última temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Ancelotti indica mudança na Seleção Brasileira contra a ÍndiaHá 48 minutos
Futebol Nacional
Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao amistoso internacional sub-20Há 1 hora
Santos
Com Gabriel Bontempo, Santos volta a ter titular na Seleção após quase uma décadaHá 15 horas
Futebol Nacional
Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontarHá 16 horas
Fora de Campo
Roger Flores avalia trabalho de Ancelotti na Seleção e cita a Copa: 'Vexame'Há 16 horas
Fluminense
Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?Há 17 horas
Mais LANCE!