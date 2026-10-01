Gabriel Magalhães avalia novatos e novo ciclo da Seleção Brasileira

Zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães avaliou os novatos que foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. Em entrevista após o último treino da equipe na Oceania, o defensor elogiou e acolheu os jovens que recebem suas primeiras chances com a Amarelinha.

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- É um grupo de jogadores novos, muitos estão aqui pela primeira vez. Sobre os jogos, a gente quer se entrosar o mais rapidamente possível. A gente não tem muito tempo na Seleção Brasileira, e é preciso se adaptar rapidamente. A gente vem trabalhando bem, o Mister dado muita confiança. O mais importante é receber bem os meninos e dar confiança a eles, porque com certeza são o futuro da nossa seleção.

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Titular no segundo amistoso contra a Austrália, Gabriel Magalhães também se colocou à disposição para defender a Seleção Brasileira contra a Índia. A expectativa é de que Carlo Ancelotti rode o elenco e dê oportunidade para conhecer novos jogadores.

- Estou à disposição do Mister. A gente sabe da importância de cada jogo com a camisa da seleção brasileira, com todo respeito ao nosso adversário. Que seja um grande jogo para nós e que os brasileiros que moram lá possam aproveitar esse momento conosco - disse em entrevista.

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Nesse novo ciclo de Copa do Mundo, Gabriel Magalhães é um dos líderes da Seleção Brasileira devido a sua experiência e qualidade. O zagueiro é um dos três brasileiros concorrentes no prêmio Bola de Ouro, que irá eleger o melhor jogador da última temporada.

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