Na Índia, Marquinhos diz que Seleção quer se reconectar com o torcedor
Zagueiro diz que recepção de indianos precisa servir como impulso
Há 13 anos na Seleção Brasileira e atual capitão da equipe, o zagueiro Marquinhos se mostrou impressionado com a mobilização da Índia para o amistoso com o Brasil neste sábado (3), em Calcutá. Nesta sexta-feira (2), o zagueiro agradeceu o carinho e disse que a Seleção precisa aproveitar o momento para se reconectar com a torcida brasileira.
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— A gente tem objetivos lá na frente, mas também temos objetivos primários: reconquistar a confiança, jogar bem, fazer grandes vitórias. Hoje (sexta), aqui, um objetivo que a gente tem é fazer um grande jogo amanhã, conseguir uma boa vitória, o treinador conseguir fazer seus testes com os novos jogadores e com os antigos que ele quer continuar vendo — declarou Marquinhos em Calcutá, diante de uma sala de imprensa abarrotada de jornalistas.
Apesar de estar acostumado a entrevistas coletivas, o zagueiro se mostrou impressionado com o interesse local com a partida da Seleção Brasileira.
— A gente tem que usar como motivação, um impulso para o nosso jogo. Todo esse carinho, esse calor que a gente recebe, essa sala de imprensa cheia hoje. Por muitos anos fazendo isto, acho que poucas vezes vi uma sala de imprensa tão cheia — afirmou Marquinhos.
O capitão do Brasil se disse muito feliz por estar na Índia, país que a Seleção Brasileira principal visita pela primeira vez e com quem fará o primeiro amistoso da história — será a 92ª seleção diferente com quem o Brasil jogará, segundo levantamento da CBF.
— Claro que o foco é fazer um bom jogo, ganhar o jogo, mas estando aqui também é uma forma de agradecimento ao povo indiano, ao povo daqui de perto também. Agradecer a todo o carinho e acompanhamento por todos estes anos, por toda a história acompanhando a Seleção Brasileira — disse o zagueiro.
Marquinhos, porém, deixou claro que a intenção do Brasil é fazer um bom jogo e vencer o amistoso deste sábado.
— O mais importante, real mesmo, para conectar com o torcedor, é ter um bom desempenho dentro de campo, fazer grandes jogos, fazer grandes vitórias, grandes atuações — observou.
E o zagueiro reiterou a necessidade de todo o grupo de jogadores aproveitar a grande recepção para a Seleção se reconectar com a torcida.
— Com certeza um começo de ciclo, pós-Copa do Mundo, é sempre muito rico nessas experiências. Essa experiência a gente leva para o resto do ciclo. Esta é uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro estar aqui com a Seleção Brasileira, neste país, neste povo apaixonado pelo futebol, pela Seleção Brasileira. A gente quer se reconectar com o povo brasileiro.
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