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Brasil enfrenta Índia pela 1ª vez em local histórico para Pelé

Calcutá recebeu penúltimo jogo do Rei do Futebol como atleta profissional

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 09:06
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Pelé em ação pelo NY Cosmos diante do Mohun Bagan, em Calcutá, na Índia
Pelé em ação pelo NY Cosmos no penúltimo jogo antes de se aposentar dos gramados (Foto: Divulgação/CBF)

O último jogo da Seleção nesta Super Data Fifa será inédito na história, mas ao mesmo tempo em um local marcante para o futebol brasileiro. O Brasil encara a Índia neste sábado (3), a partir das 11h (de Brasília), em Calcutá, cidade que há cinco décadas recebeu o penúltimo jogo de Pelé como atleta profissional.

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A partida aconteceu em 24 de setembro de 1977, entre o NY Cosmos, onde Pelé atuava, e o Mohun Bagan, um dos clubes mais antigos da Índia e do próprio futebol asiático. Uma semana depois, o Rei do Futebol faria o último jogo como profissional em um amistoso do time norte-americano com o Santos, no Giants Stadium (hoje o modernizado MetLife Stadium). 

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Tal qual acontece agora com o primeiro jogo do Brasil com a Índia, a presença de Pelé em Calcutá naquele setembro de 1977 foi um evento que mobilizou toda a cidade. Na ocasião, o aeroporto recebeu uma multidão para recepcionar o maior jogador de futebol de todos os tempo. 

Dois dias depois, um público estimado em 80 mil pessoas abarrotou o estádio Eden Gardens para assistir à partida — no sábado, Índia x Brasil irão se enfrentar no Salt Lake. Há, porém, divergências sobre quantos torcedores efetivamente estiveram naquela partida; o Mohun Bagan cita "mais de 80 mil", mas um telegrama diplomático dos Estados Unidos indicou dias antes que 65 mil ingressos tinham sido vendidos. Atualmente, o Gardens tem capacidade nominal para 68 mil torcedores.

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Pelé confraterniza com jogadores do NY Cosmos e do Mohun Bagan, em Calcutá, na Índia
Pelé posa para foto com jogadores do NY Cosmos e do Mohun Bagan após jogo em Calcutá (Divulgação/CBF)

Total de público à parte, certo é que a presença de Pelé foi um evento que marcou a história do futebol indiano, e do próprio Brasil. Naquele dia, o Rei do Futebol jogou por 30 minutos e não marcou nenhum gol. Outro craque brasileiro, porém, deixou o dele: Carlo Alberto Torres, o capitão do Tri, também atuava no Cosmos e marcou o primeiro gol do empate por 2 a 2.

Apesar de não ter feito nenhum gol, uma cobrança de falta de Pelé ganhou os noticiários porque foi defendida pelo goleiro Shibaji Banerjee, do time da casa. No dia seguinte, o jogo entre NY Cosmos e Mohun Bagan acabou registrado na primeira página de alguns dos principais jornais da Índia, algo raríssimo em se tratando de futebol. "Pelé recebe uma despedida real", foi a manchete do The Statesman, de Calcutá.

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