Ancelotti indica mudança na Seleção Brasileira contra a Índia

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti indicou que fará ao menos uma mudança na Seleção Brasileira contra a Índia. O goleiro Pedro Morisco deve ganhar uma chance como titular em um período de testes e revezamento na posição feito pelo italiano.

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No último treino realizado na Austrália, os jogadores que iniciaram o último amistoso contra os Socceroos fizeram um trabalho à parte do restante do grupo. Por outro lado, os nomes que não foram titulares na vitória por 4 a 2 participaram de um trabalho mais pesado em outro campo.

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Próximo do fim do treino, nove atletas que iniciaram o jogo contra a Austrália se juntaram ao restante do grupo para um trabalho de campo reduzido. O zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Bruno Guimarães foram os únicos que apenas assistiram a atividade de fora.

Nesse momento, a Seleção Brasileira viaja da Austrália com destino a Calcutá, onde realizará apenas um amistoso nesta sexta-feira (2) para enfrentar a Índia. Os jogadores não irão a campo nesta quinta-feira (1º).

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