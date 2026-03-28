Filipe Luís acompanha o Flamengo no Mundial sub-12 e analisa de Ancelotti na Seleção

Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís analisou o trabalho da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Para o treinador, a chegada de Carlo Ancelotti foi o ponto que faltava para o Brasil.

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— Ancelotti é o técnico ideal que todos nós precisávamos, porque chegou um momento em que nenhum técnico brasileiro conseguiria lidar com a pressão externa da imprensa e dos políticos. Ancelotti traz tranquilidade e calma, tem muita experiência e sabe muito — disse Filipe, ao jornal espanhol "As".

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Filipe está na Espanha e aproveitou para acompanhar o Flamengo no Mundial sub-12, torneio que acontece na cidade de Madri. O rubro-negro venceu o PSG e avançou à final da competição. Agora, vai enfrentar o Bétis na decisão.

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Filipe Luís também analisou a geração atual e citou jogadores que acredita que podem desequilibrar as partidas para o Brasil.

— O Brasil quase sempre entra na Copa do Mundo como um dos favoritos. Para mim, Raphinha e Vinicius estão entre os cinco melhores jogadores do mundo, e acho que eles são o único time com dois dos melhores e sempre serão favoritos por causa dos jogadores decisivos que têm. Agora, é um torneio muito curto; uma noite ruim e você está eliminado, mas eles sempre serão favoritos — completou.

Carlo Ancelotti (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Filipe Luís deixou o comando do Flamengo em 3 de março. Segundo técnico mais vitorioso da história do clube rubro-negro, conquistou cinco títulos: Copa do Brasil de 2024, Supercopa do Brasil de 2025, Carioca de 2025, Libertadores de 2025 e Brasileirão de 2025.

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Ele foi demitido após perder as finais da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, o que levou a diretoria a optar pela contratação de Leonardo Jardim como substituto.