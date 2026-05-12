Vozes da Copa: Neguerê faz coro por Rayan na Seleção e projeta hexa

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Wallace Neguerê foi o terceiro convidado da Série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. O apresentador vai comandar um programa no SBT e participará da cobertura da N Sports no Mundial. Na entrevista, o brasiliense revelou que acredita no hexa e fez campanha por Rayan na Seleção Brasileira.

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O último título mundial do Brasil veio em 2002, e, em caso de fracasso na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção vai completar seu maior jejum de títulos do torneio. Para Neguerê, Carlo Ancelotti evitará a marca negativa em 2026.

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— Quando o assunto é Seleção Brasileira, eu sou clubista… Cara, eu acredito que o Brasil vai ter o seu lampejo de sucesso e vai trazer a taça para a gente, né? A gente precisa, o nosso povo respira isso. A gente precisa vencer os jogos fáceis, e depois vamos à luta — revelou Neguerê ao Lance!.

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Seleção Brasileira em amistoso com Senegal (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Rayan merece vaga na Seleção de Ancelotti

A lesão que tirou Estêvão da Copa do Mundo abriu uma vaga para a ponta-direita da Seleção Brasileira, e Rayan aparece como um dos principais candidatos a suprir a ausência do jogador. Para Neguerê, o atacante do Bournemouth deve ser convocado por Carlo Ancelotti.

— O Rayan não precisa provar mais nada, ele já provou. Ele chega na Inglaterra, assume a titularidade e muda o patamar do time fazendo gols decisivos. No Vasco, com essa idade, ele já era protagonista no Campeonato Brasileiro, que para mim é o mais difícil do mundo — começou o apresentador.

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Vascaíno de coração, Wallace acompanhou de perto os primeiros passos de Rayan, de joia da base a protagonista no time finalista da Copa do Brasil. No papo com o Lance!, Neguerê exaltou a personalidade do jovem.

— Eu conheço o Rayan e a família dele. É um garoto bom, "na dele", educado, bom de grupo, não vai causar no vestiário. Se tiver oportunidade, em qualquer jogo da Copa, se deixar ele pegar a bola livre e cortar para o meio, pode gritar gol. Ele não tem medo de nada! É o nome certo para ir — completou Neguerê.

Rayan e Evanílson comemoram gol na vitória do Bournemouth sobre o Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Neymar tem vaga?

Na próxima segunda-feira (18), Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Neymar, astro do Santos e do futebol mundial, está pré-convocado, mas é dúvida entre os 26 que vestirão a Amarelinha.

No "Vozes da Copa", Wallace Neguerê apontou que a presença de Neymar na Copa do Mundo pode ser importante dentro e fora das quatro linhas.

— Ter o Neymar dentro de campo em uma Copa do Mundo faz as outras seleções enxergarem de outra maneira. Vão pensar: "É o Neymar, irmão, se eu deixar o cara livre, ele vai achar um passe, ele vai criar uma grande chance" — começou Neguerê.

— Não dá para usar o Santos como parâmetro. O Santos não funciona. Tem uma defesa que arrumou agora. Então, se o Neymar aceitar ser reserva em algum momento, assumindo essa responsabilidade de ser o cara da liderança, o cara que vai ser o para-raio dos problemas e que, quando entrar em campo, vai entregar a qualidade que ele tem, aí ele precisa ir. Se o Neymar estiver bem fisicamente, ele se convoca automaticamente — completou o apresentador.

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Vozes da Copa

Além de Neguerê, Mauro Beting e Galvão Bueno conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!