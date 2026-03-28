A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o PSG, da França, pelo Mundial Sub-12, contou com a presença de Filipe Luís. Ex-treinador do time principal e ídolo do clube carioca, ele foi prestigiar a equipe de base na Espanha, país onde reside atualmente. No local, Filipe destacou sua passagem pelo Rubro-Negro e afirmou sentir orgulho do trabalho desenvolvido nas categorias de base.

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— Estava aqui em Madri de férias, vi que esse mundial incrível e muito bem organizado estava acontecendo e vim dar meu apoio ao Flamengo. Tenho muito carinho pelo clube, onde fiquei por sete anos e de onde acabei de sair. Conheço bem a base, também trabalhei ali, e me deixa muito orgulhoso ver a forma como o clube está crescendo — disse Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, em entrevista à "CazéTV".

Filipe Luís durante jogo da base do Flamengo (Foto: Reprodução)

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Na mesma entrevista, Filipe Luís optou por não dar conselhos diretos aos jovens, mas fez questão de incentivá-los a aproveitar ao máximo a oportunidade de disputar um torneio com grandes equipes, como o próprio Flamengo, que se classificou para a final.

— Não tenho conselhos para dar a eles. Só digo que aproveitem, pois estar em um torneio com grandes equipes, em um evento tão bem organizado, é um grande privilégio. O Murilo tem faro de gol, muita qualidade. Mas o time, como um todo, quer jogar, quer a bola e não tem medo. Essa é uma característica do clube — afirmou Filipe Luís, ídolo do Flamengo.

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