Vinicius Júnior é poupado do treino e vira dúvida para jogo contra a Croácia

No treino do Brasil neste sábado (28), em Orlando, nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti viu surgir um problema para a Seleção Brasileira. Vinicius Júnior, com dores, foi poupado das atividades de campo e ficou apenas na academia do complexo esportivo que abriga o time.

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A situação gera preocupação para o treinador italiano. Na terça-feira (31), o Brasil enfrenta a Croácia no último amistoso desta Data Fifa. E Ancelotti já tem de lidar com alguns problemas.

Ancelotti na partida entre Brasil e França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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O lateral direito Wesley e o atacante Raphinha foram cortados após a derrota para a França e não estão à disposição para o jogo diante dos croatas.

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O zagueiro Marquinhos, poupado na derrota da última quinta-feira, foi a campo e fez o treino normalmente, indicando que deverá estar de volta ao posto de titular da zaga contra a Croácia.

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Esta será a última partida da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista com os 26 convocados no dia 18 de maio.

— (Tenho) mais certezas. Os novos que jogaram hoje (quinta) pela primeira vez, Léo Pereira, uma avaliação muito boa, muito positiva, Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem, Gabriel Sara teve seu papel, como teve seu papel Ibañez. Então, depois desses jogos, estou muito mais confiante, mas eu acho que para escolher a lista final, não vai ser tão fácil para mim — resumiu Ancelotti após a partida.