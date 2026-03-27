Ancelotti convoca jogador de última hora e divide opiniões: 'Difícil entender'
Técnico italiano selecionou zagueiro do Girona para próximo amistoso
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O treinador Carlo Ancelotti convocou de última hora o zagueiro Victor Reis, do Girona, nesta quinta-feira (26), para esta Data Fifa. A decisão do italiano aconteceu após a derrota da Seleção Brasileira para a França, em um amistoso nos Estados Unidos.
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Diante do cenário, torcedores brasileiros reagiram ao novo convocado. Alguns concordaram com a presença no Victor Reis e destacaram a boa temporada do brasileiro no Girona.
Por outro lado, teve parte da torcida que chamou atenção para a ausência de Murilo, do Nottingham Forest. O zagueiro tem vivo um bom momento na carreira, mas tem sido descartado por Carlo Ancelotti. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Brasil x França?
Texto por: Márcio Dolzan
Carlo Ancelotti cumpriu o que dissera na véspera e escalou o Brasil com quatro jogadores de frente diante da França. Mas, ao longo do primeiro tempo, o quarteto formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiu acertar um único chute na meta de Maignan, ainda que as oportunidades tenham surgido.
E não foram poucas: Martinelli, Matheus Cunha e até o volante Casemiro conseguiram finalizar, sempre em chutes de fora da área, sempre para o lado ou para cima do gol. No primeiro tempo, o Brasil chutou cinco vezes, todas para fora.
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Do outro lado, a França tinha mais volume de jogo, mas não necessariamente domínio. Wesley foi incansável na marcação e ofereceu pouco espaço para o avanço francês pela esquerda. Na outra ala, Léo Pereira e Douglas Santos faziam o que podiam para tentar parar Mbappé. E a dupla teve relativo sucesso até os 31 minutos, quando o craque francês recebeu lançamento de Dembélé, deixou o dois brasileiros para trás na velocidade e tocou por cobertura na saída de Ederson, abrindo o marcador.
Ancelotti voltou com uma mudança para o segundo tempo. Raphinha sentiu a coxa direita e deu lugar para Luiz Henrique. E o ex-atacante do Botafogo deu novo ritmo na ponta. O Brasil começou pressionando a França pela direita, e foi naquele setor que Wesley ia invadindo a área quando foi derrubado por Upamecano, que acabou expulso logo aos 9 minutos.
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Mas, nos 20 minutos que se seguiram, o Brasil não conseguiu se valer da superioridade numérica —porque faltou à Seleção eficiência ofensiva, algo que sobrou na França. Aos 19, o time de Deschamps arrancou em contragolpe e Ekitiké, também por cobertura, ampliou para 2 a 0.
A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças. Danilo, Ibãnez, Igor Thiago e João Pedro foram chamados, e o Brasil passou a ocupar o campo de ataque. A Seleção conseguiu chegar ao seu gol aos 33, com Bremer, e nos acréscimos quase chegou ao empate com Vini Jr. Mas ficou nisso.
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