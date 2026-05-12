Casemiro defende convocação de Neymar para a Copa do Mundo: 'Pode mudar o jogo'
Volante da Seleção Brasileira sugere utilização do atacante do Santos em momentos específicos das partidas
- Matéria
- Mais Notícias
O volante Casemiro, do Manchester United e da Seleção Brasileira, opinou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista concedida ao canal "Rio Ferdinand Presents", do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand no YouTube, o jogador afirmou que incluiria o camisa 10 do Santos na lista para o Mundial, sugerindo que ele seja utilizado de forma pontual, mesmo sem condições físicas para atuar durante os 90 minutos de todos os confrontos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro pode alcançar feito raro na Inter em final da Copa da Itália
Futebol Internacional12/05/2026
- Copa do Mundo
Copa do Mundo: Brasil pode decepcionar e rival surpreender, diz Piqué
Copa do Mundo12/05/2026
- Futebol Internacional
Ídolo do Real Madrid abre o jogo sobre José Mourinho: ‘Não quero’
Futebol Internacional12/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Durante a conversa, Casemiro argumentou que a presença de Neymar no grupo treinado por Carlo Ancelotti pode ser útil para definir jogos equilibrados. O volante propôs que a comissão técnica gerencie os minutos do atacante em campo.
— Se dependesse de mim, eu o levaria para a Copa do Mundo. Mas sem que ele jogasse todas as partidas, não seria o ideal para ele. Minha decisão seria dizer a ele: 'Neymar, você não precisa jogar todas as partidas'. Para mim, o ideal é ele entrar quando o jogo estiver aberto, como um jogo novo. Dar uma assistência especial, marcar um gol especial, esse é o papel dele — declarou Casemiro. O meio-campista também analisou o atual perfil dos jogadores à disposição da Seleção Brasileira.
— Para mim, quando o jogo está equilibrado, 0 a 0, cabe a ele virar o jogo marcando o gol decisivo ou dando a assistência. Ele pode mudar o jogo. E nós não temos esse jogador neste momento. Não temos. Por isso, na minha opinião, ele deveria estar lá — pontuou.
Amizade e admiração por Carlo Ancelotti
O retorno de Casemiro à Seleção Brasileira — e com a braçadeira de capitão — coincidiu com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da equipe nacional. O volante fez questão de exaltar o treinador italiano, com quem conquistou diversos títulos nos tempos de Real Madrid, revelando uma relação de profunda confiança.
— Eu tenho uma relação muito, muito boa com ele. Ele é meu amigo. Eu sei do que ele gosta, do que não gosta. Conheço o Ancelotti há muito tempo. Sei onde posso forçar e onde não posso. Para mim, ele está no top 3 do mundo; nos últimos 15 anos, ele é o melhor. Mas para vencer troféus, você precisa de tudo. O principal dele é que ele entende os jogadores — explicou Casemiro.
Quando vai ser a convocação do Brasil para a Copa do Mundo?
A lista definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será anunciada por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, 18 de maio. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias