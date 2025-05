Modric e Ancelotti vão às lágrimas em despedida e emociona web: ‘Fim de uma era’

Neste sábado (24), Real Madrid e Real Sociedad encerraram suas participações em La Liga. O jogo não valia muito para ambas as equipes, já que não tinham nada a conquista. Entretanto, o duelo foi marcado pelas despedidas de Carlo Ancelotti e Modric, da torcida merengue. Em uma cerimônia emocionante, a dupla deu adeus ao clube e emocionou as redes sociais.

Carlo Ancelotti se despediu do Real Madrid e deve assumir o comando da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26). O comandante recebeu homenagem ao fim do jogo e não segurou as lágrimas. No discurso, ao centro do campo, o italiano afirmou que nunca esquecerá a sua trajetória no Real Madrid, demostrando o amor ao clube e retribuindo o carinho da torcida.

Modric irá jogar no Mundial de Clubes, entretanto, não voltará a vestir a camisa do Real Madrid após a competição. O jogador não teve seu contrato renovado e se despediu da torcida no Estádio Santiago Bernabéu. O croata foi recebido por aplausos e também não conseguiu segurar as lágrimas. Ao fim, Modric afirmou que não deveria chorar por acabar, e sim sorrido por acontecer.

➡️No adeus a Ancelotti e Modric, Real Madrid vence Real Sociedad com tranquilidade

Modric e Ancelotti em suas despedidas do Real Madrid (Foto: Reprodução)

O que vem por aí?

Após a vitória, o Real Madrid volta a campo para disputar o Mundial de Clubes. A equipe enfrentará o Al-Hilal no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília). A Real Sociedad, por sua vez, encerra a temporada e retorna aos gramados apenas no segundo semestre.

