A Seleção Brasileira disputará em Singapura seu último amistoso do ano, e os jogadores convocados terão trajetos bastante diferentes até o encontro com a equipe. A distância entre os clubes onde atuam e o destino da partida varia de 6.653 km a 16.080 km, uma diferença de 9.427 km entre os dois extremos. O goleiro Bento, do Al-Nassr, é quem está geograficamente mais perto, enquanto Pedro Morisco, do Coritiba, e Arthur Dias, do Athletico-PR, aparecem como os mais distantes.

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Para dimensionar o deslocamento, basta olhar para o tamanho do planeta: a circunferência da Terra na linha do Equador é de aproximadamente 40.075 km. Assim, a distância entre Riade, na Arábia Saudita, e Singapura equivale a cerca de um sexto (1/6) dessa medida.

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Já os 16.080 km que separam Curitiba do destino dos amistosos correspondem a aproximadamente 40% de uma volta completa ao redor da Terra. Em outra comparação, considerando os 105 metros de comprimento do gramado do Maracanã, o percurso a partir de Curitiba seria equivalente a cerca de 153 mil campos do estádio enfileirados.

Foto: Arte/Lance

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Bento é o jogador mais próximo de Singapura

Entre os 24 jogadores considerados, Bento é o que está mais perto do destino dos amistosos. O goleiro defende o Al-Nassr, de Riade, na Arábia Saudita, cidade que fica a aproximadamente 6.653 km de Singapura.

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Na outra ponta estão Pedro Morisco e Arthur Dias. Os dois atuam em Curitiba, por Coritiba e Athletico-PR, respectivamente, e estão a 16.080 km do país asiático. A distância é mais que o dobro daquela registrada entre Riade e Singapura.

Os outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro também aparecem entre os mais distantes: Danilo, do Botafogo, está a 15.722 km; Daniel Bontempo, do Santos, a 15.936 km; Jonathan Jesus, do Cruzeiro, a 15.947 km; e André Luiz, do Corinthians, a 15.987 km.

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Jogadores que atuam na Europa estão entre 8 mil e 11 mil quilômetros

A maior parte dos convocados atua em clubes europeus. Nesse grupo, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, aparecem entre os mais próximos de Singapura, a 8.137 km. Douglas Santos, do Zenit, está a 8.964 km.

Já os jogadores que atuam na Inglaterra, Espanha, Itália e França estão, em sua maioria, na faixa dos 10 mil quilômetros. Wesley, da Roma, está a 10.017 km; Carlos Augusto, da Inter de Milão, a 10.261 km; e Vanderson, do Monaco, a 10.416 km.

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Foto: Arte/Lance!

Entre os brasileiros que atuam na Inglaterra, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, do Arsenal, estão a 10.848 km. Vitor Reis e Allan, do Manchester City, e Andrey Santos, do Manchester United, aparecem a 10.939 km. João Gomes, do Aston Villa, está a 10.942 km, enquanto Rayan, do Bournemouth, está a 10.986 km.

Os jogadores do Real Madrid, Endrick e Vini Jr., são os mais distantes entre os que atuam na Europa: 11.381 km até Singapura. Raphinha, do Barcelona, está a 10.876 km.

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Distância dos jogadores da Seleção Brasileira até Singapura

Confira a distância aproximada entre a cidade de cada clube e Singapura, em ordem do mais próximo ao mais distante:

Jogador Clube Distância Bento Al-Nassr 6.653 km Marlon Gomes Shakhtar Donetsk 8.137 km Alisson Santana Shakhtar Donetsk 8.137 km Douglas Santos Zenit 8.964 km Wesley Roma 10.017 km Carlos Augusto Inter de Milão 10.261 km Lucas Perri Torino 10.382 km Vanderson Monaco 10.416 km Gabriel Magalhães Arsenal 10.848 km Bruno Guimarães Arsenal 10.848 km Raphinha Barcelona 10.876 km Vitor Reis Manchester City 10.939 km Allan Manchester City 10.939 km Andrey Santos Manchester United 10.939 km João Gomes Aston Villa 10.942 km Rayan Bournemouth 10.986 km Endrick Real Madrid 11.381 km Vini Jr. Real Madrid 11.381 km Danilo Botafogo 15.722 km Daniel Bontempo Santos 15.936 km Jonathan Jesus Cruzeiro 15.947 km André Luiz Corinthians 15.987 km Pedro Morisco Coritiba 16.080 km Arthur Dias Athletico-PR 16.080 km

As distâncias são aproximadas e calculadas em linha reta entre as cidades dos clubes e Singapura. Não representam os trajetos efetivos dos voos