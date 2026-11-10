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De 6,6 mil a 16 mil km: a distância dos jogadores da Seleção até Singapura

Bento, do Al-Nassr, é o convocado geograficamente mais próximo do destino dos amistosos; jogadores que atuam em Curitiba estão a mais de 16 mil quilômetros de distância

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:00
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Carlo Ancelotti em avião amarelo sobre mapa-múndi, com rótulos de Arsenal e Inter de Milão.
Foto: Arte/Lance!

A Seleção Brasileira disputará em Singapura seu último amistoso do ano, e os jogadores convocados terão trajetos bastante diferentes até o encontro com a equipe. A distância entre os clubes onde atuam e o destino da partida varia de 6.653 km a 16.080 km, uma diferença de 9.427 km entre os dois extremos. O goleiro Bento, do Al-Nassr, é quem está geograficamente mais perto, enquanto Pedro Morisco, do Coritiba, e Arthur Dias, do Athletico-PR, aparecem como os mais distantes.

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Para dimensionar o deslocamento, basta olhar para o tamanho do planeta: a circunferência da Terra na linha do Equador é de aproximadamente 40.075 km. Assim, a distância entre Riade, na Arábia Saudita, e Singapura equivale a cerca de um sexto (1/6) dessa medida.

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Já os 16.080 km que separam Curitiba do destino dos amistosos correspondem a aproximadamente 40% de uma volta completa ao redor da Terra. Em outra comparação, considerando os 105 metros de comprimento do gramado do Maracanã, o percurso a partir de Curitiba seria equivalente a cerca de 153 mil campos do estádio enfileirados.

Distância entre extremos: 9.427 km; 16.080 km (Pedro Morisco, Arthur Dias); 6.653 km (Bento, Al-Nassr, Riade).
Foto: Arte/Lance

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Bento é o jogador mais próximo de Singapura

Entre os 24 jogadores considerados, Bento é o que está mais perto do destino dos amistosos. O goleiro defende o Al-Nassr, de Riade, na Arábia Saudita, cidade que fica a aproximadamente 6.653 km de Singapura.

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Na outra ponta estão Pedro Morisco e Arthur Dias. Os dois atuam em Curitiba, por Coritiba e Athletico-PR, respectivamente, e estão a 16.080 km do país asiático. A distância é mais que o dobro daquela registrada entre Riade e Singapura.

Os outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro também aparecem entre os mais distantes: Danilo, do Botafogo, está a 15.722 km; Daniel Bontempo, do Santos, a 15.936 km; Jonathan Jesus, do Cruzeiro, a 15.947 km; e André Luiz, do Corinthians, a 15.987 km.

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Jogadores que atuam na Europa estão entre 8 mil e 11 mil quilômetros

A maior parte dos convocados atua em clubes europeus. Nesse grupo, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, aparecem entre os mais próximos de Singapura, a 8.137 km. Douglas Santos, do Zenit, está a 8.964 km.

Já os jogadores que atuam na Inglaterra, Espanha, Itália e França estão, em sua maioria, na faixa dos 10 mil quilômetros. Wesley, da Roma, está a 10.017 km; Carlos Augusto, da Inter de Milão, a 10.261 km; e Vanderson, do Monaco, a 10.416 km.

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Distância dos clubes europeus até Singapura com jogadores convocados: Shakhtar Donetsk – Marlon Gomes; Real Madrid – Endrick.
Foto: Arte/Lance!

Entre os brasileiros que atuam na Inglaterra, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, do Arsenal, estão a 10.848 km. Vitor Reis e Allan, do Manchester City, e Andrey Santos, do Manchester United, aparecem a 10.939 km. João Gomes, do Aston Villa, está a 10.942 km, enquanto Rayan, do Bournemouth, está a 10.986 km.

Os jogadores do Real Madrid, Endrick e Vini Jr., são os mais distantes entre os que atuam na Europa: 11.381 km até Singapura. Raphinha, do Barcelona, está a 10.876 km.

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Distância dos jogadores da Seleção Brasileira até Singapura

Confira a distância aproximada entre a cidade de cada clube e Singapura, em ordem do mais próximo ao mais distante:

JogadorClubeDistância

Bento

Al-Nassr

6.653 km

Marlon Gomes

Shakhtar Donetsk

8.137 km

Alisson Santana

Shakhtar Donetsk

8.137 km

Douglas Santos

Zenit

8.964 km

Wesley

Roma

10.017 km

Carlos Augusto

Inter de Milão

10.261 km

Lucas Perri

Torino

10.382 km

Vanderson

Monaco

10.416 km

Gabriel Magalhães

Arsenal

10.848 km

Bruno Guimarães

Arsenal

10.848 km

Raphinha

Barcelona

10.876 km

Vitor Reis

Manchester City

10.939 km

Allan

Manchester City

10.939 km

Andrey Santos

Manchester United

10.939 km

João Gomes

Aston Villa

10.942 km

Rayan

Bournemouth

10.986 km

Endrick

Real Madrid

11.381 km

Vini Jr.

Real Madrid

11.381 km

Danilo

Botafogo

15.722 km

Daniel Bontempo

Santos

15.936 km

Jonathan Jesus

Cruzeiro

15.947 km

André Luiz

Corinthians

15.987 km

Pedro Morisco

Coritiba

16.080 km

Arthur Dias

Athletico-PR

16.080 km

As distâncias são aproximadas e calculadas em linha reta entre as cidades dos clubes e Singapura. Não representam os trajetos efetivos dos voos

Mapa-múndi de clubes de futebol e jogadores: Real Madrid (Endrick, Vini Jr.), Barcelona, Chelsea, Arsenal, Roma, Zenit.
Foto: Arte/Lance!
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