A Venezuela ainda persegue um feito inédito no futebol: disputar uma Copa do Mundo. Para tentar alcançar esse objetivo em 2030, a seleção aposta em um projeto de renovação e conta com a experiência de profissionais que já trabalharam em grandes competições internacionais.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira e atualmente integrante da comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo, detalhou os planos e os desafios da Vinotinto.

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O convite partiu da Federação Venezuelana de Futebol, em dezembro, que buscava profissionais com experiência em Eliminatórias e Copas do Mundo para integrar o projeto Coração Vinotinto. Cléber chegou ao país em janeiro e, desde então, participa da preparação da equipe principal. O trabalho também envolve a observação de jovens talentos, a integração de jogadores que atuam no exterior e o desenvolvimento de uma identidade para a seleção.

A comissão técnica tem contrato de quatro anos e trabalha com o objetivo de preparar a Venezuela para o início das Eliminatórias, previsto para 2027. Ao Lance!, o profissional, que treinou o Santos no último ano, falou sobre a importância da renovação, a experiência acumulada em sete anos na Seleção Brasileira e a meta de levar o país à primeira Copa do Mundo de sua história.

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Venezuela terá dois amistosos na próxima Data Fifa

A preparação da Vinotinto terá mais uma etapa em novembro. A seleção disputará dois amistosos durante a próxima Data Fifa: primeiro, enfrentará o País Basco, no dia 14, às 16h. Depois, no dia 17, às 14h, terá a Rússia como adversária.

Os compromissos serão importantes para a comissão técnica dar sequência ao processo de observação e integração dos jogadores. Até agora, o trabalho de Cléber e dos demais profissionais já passou por três Datas Fifa, com sete partidas disputadas.

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— Chegamos em janeiro e o projeto está completando dez meses. Já disputamos sete jogos e participamos de três datas Fifa — explicou, ao falar sobre o início do trabalho.

Cleber Xavier participa de processo de renovação da Venezuela

Um dos principais objetivos da comissão técnica é renovar o elenco sem perder competitividade. Nas três primeiras convocações, foram chamados 44 jogadores. A tendência, segundo Cléber, é que a comissão ainda observe algumas novidades, mas comece a consolidar uma base para a seleção.

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O trabalho inclui acompanhar atletas que atuam em diferentes países, especialmente na Europa, além de valorizar quem joga no futebol venezuelano. Dos 44 convocados até agora, 16 defendem clubes do próprio país.

— Esses períodos são importantes para agrupar os jogadores, conhecê-los melhor e criar uma relação. Na próxima convocação, podemos ter mais três ou quatro novidades, mas começamos a fechar um pouco o grupo e a criar uma relação de pertencimento e convivência com os atletas — afirmou.

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O brasileiro também citou jovens que já conquistaram espaço em equipes europeias, como o lateral-esquerdo Luis Balbo, de 20 anos, e Marco Libra, de 18. Para Cléber, a experiência internacional dos jogadores contribui para o desenvolvimento individual e para a formação de uma seleção mais competitiva.

Experiência na Seleção Brasileira é trunfo para o projeto

A trajetória de Cléber Xavier é um dos pilares de sua contribuição à comissão venezuelana. O profissional trabalhou por sete anos ao lado de Tite na Seleção Brasileira, período em que participou de duas campanhas de Eliminatórias, duas Copas América e duas Copas do Mundo.

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Com 38 anos de carreira, o brasileiro começou como treinador das categorias de base do Internacional, em 1988, e passou 12 anos trabalhando com jovens jogadores. Agora, pretende utilizar essa experiência na formação e no desenvolvimento dos atletas venezuelanos.

— Meu diferencial é o conhecimento do meu trabalho, que envolve organização, estratégia, aplicação de treinamentos, metodologia e rotina. Levo para a comissão uma experiência construída nos sete anos em que estive na Seleção Brasileira — destacou.

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Cléber também apontou a importância de acrescentar organização tática ao futebol venezuelano, sem deixar de aproveitar as características dos jogadores do país.

— O jogador venezuelano tem muito talento e é parecido com o brasileiro e o colombiano. É um atleta mais solto, e queremos acrescentar um pouco mais de disciplina tática, competitividade e organização — explicou.

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Saúde mental também faz parte do trabalho da comissão técnica

Além da preparação física e tática, a comissão técnica venezuelana tem atenção especial à saúde mental dos jogadores. Segundo o auxiliar, o trabalho é conduzido pelo psicólogo Carlos Oriente, que promove atividades coletivas e acompanhamento individual.

O brasileiro contou que acompanha as dinâmicas e destacou a receptividade dos atletas ao trabalho psicológico. Para ele, o cuidado com a mente se tornou parte importante da preparação no futebol atual, marcado pelo calendário intenso, pelas viagens e pelo aumento da exigência física.

— O jogo está mais rápido e tem mais contato. O atleta precisa entender que o corpo deve ser bem cuidado e preparado, mas a mente também. Ele precisa compreender o jogo e o modelo em que atua — afirmou.

Na avaliação de Cléber, a mudança de comportamento dos jogadores também é positiva. O profissional acredita que o preconceito em relação ao acompanhamento psicológico diminuiu e que os atletas estão mais abertos a esse tipo de trabalho.

Cléber Xavier é auxiliar técnico da seleção da Venezuela desde janeiro — Foto: Divulgação / FVF

Desafio da Venezuela passa por construção de uma equipe sólida

A classificação para a Copa do Mundo de 2030 é o grande objetivo do projeto, mas Cléber reconhece que o caminho será difícil. A comissão técnica pretende avançar etapa por etapa, com renovação do elenco, observação de jogadores e construção de um grupo unido.

O brasileiro também lembrou que outras seleções tradicionais da América do Sul enfrentam dificuldades para se reorganizar e buscar uma vaga no Mundial. Por isso, considera fundamental que a Venezuela tenha paciência e consistência no processo.

— Primeiro, precisamos fazer o processo com calma e passo a passo. É necessário renovar o grupo, trazer os jovens que estão crescendo, dar espaço aos jogadores que atuam na Venezuela e observar os atletas espalhados pelo mundo — disse.

A definição do formato das próximas Eliminatórias e do número de vagas para a Copa de 2030 ainda é aguardada. Independentemente do cenário, Cléber reforça que o objetivo é deixar uma estrutura de trabalho para a seleção e contribuir para o desenvolvimento do futebol venezuelano.

— Quero deixar minha dedicação à seleção da Venezuela, ao país e aos jogadores. Quando entro em um projeto, entro de cabeça, com prazer, e vivo cada momento. Meu legado é deixar minha entrega e meu trabalho — concluiu.