Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Seleção treina sob chuva; Raphinha e mais três são poupados

Ancelotti ainda não consegue reunir grupo completo em Singapura

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 11:12
Favorite o Lance! no Google
Carlos Augusto, Estêvão e Rayan descansam à espera do treino da Seleção em Singapura
Carlos Augusto, Estêvão e Rayan descansam à espera do treino da Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Sob chuva e com apenas 18 jogadores à disposição, o técnico Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (10) o segundo treino do Brasil para o duelo com o Japão, marcado para o próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília) em Singapura. Ainda sem o elenco completo e com alguns dos principais jogadores preservados, o treinador ainda não esboçou a escalação da Seleção para o confronto.

➡️Allan exalta início na Seleção e reitera torcida pelo Palmeiras

Mais uma vez, a dupla do Arsenal Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foi poupada da atividade de campo e ficou apenas na academia. O mesmo aconteceu com Raphinha e Vanderson, que se apresentaram nesta terça-feira à Seleção. O atacante do Barcelona, aliás, avisou antes mesmo de chegar à Singapura que precisará de controle de carga.

continua após a publicidade

Além dos quatro jogadores poupados, Ancelotti ainda não pôde contar com Alisson Santana, Marlon Gomes e Douglas Santos. O trio ainda não havia chegado à cidade-estado onde o Brasil está concentrado, mas a expectativa é de que esteja à disposição para as atividades de quarta-feira.

Ainda que não tenha dado qualquer indício do time que irá a campo para enfrentar o Japão, a tendência é de que Carlo Ancelotti opte por um time mais experiente. Isso porque o adversário é o mais difícil desta Data Fifa, e nos dois duelos mais recentes a Seleção teve dificuldades: perdeu por 3 a 2 no ano passado, em amistoso em Tóquio; e só conseguiu virar para 2 a 1 aos 50 minutos do segundo tempo em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo deste ano.

continua após a publicidade

Para a segunda partida, diante de Singapura na próxima terça-feira (17), o técnico deverá fazer uma série de testes. Ao todo, cinco jogadores foram chamados pela primeira vez e deverão ter minutos contra a equipe da casa.

Carlo Ancelotti, Juan e Cristiano Nunes durante treino da Seleção em Singapura
Carlo Ancelotti, Juan e Cristiano Nunes durante treino da Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Kerolin em ação pelo Barcelona

Futebol Feminino

Kerolin sofre lesão no Barcelona e fica fora da convocação da Seleção Brasileira

Há 12 minutos
Allan durante coletiva da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira

Allan exalta início na Seleção e reitera torcida pelo Palmeiras

Há 1 hora
Coletiva de imprensa em Singapura; Endrick diante de câmera

Seleção Brasileira

'Não preciso me tacar do penhasco', diz Endrick sobre futuro no Real Madrid

Há 3 horas
Arthur Elias, técnico da seleção feminina do Brasil, em trânsito rumo ao Japão para a missão Japão.

Futebol Feminino

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para últimos amistosos do ano nesta terça-feira

Há 3 horas
Taça original da Copa do Mundo Feminina da FIFA em vitrine de vidro, ao pôr do sol sobre o mar.

Futebol Feminino

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 desembarca no Brasil e será apresentada na sede da CBF

Há 16 horas
Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'

Há 18 horas
Mais LANCE!
Cleber Xavier, treinador, casaco com emblema da Venezuela (FVF), cercado por La Vinotinto e Copa do Mundo 2030.

Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo

Brasileiro integra comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo e participa da renovação da Vinotinto, que busca disputar o Mundial pela primeira vez na história

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, em pênaltis decisivos contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil

Carlos Miguel ganha projeção e mira Seleção Brasileira após 'ano mágico' pelo Palmeiras

Goleiro mantém 100% de aproveitamento em disputas por pênaltis com a camisa alviverde

Endrick durante treino da Seleção Brasileira em Singapura

Com metade do grupo, Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção

Brasil começa a preparação para os dois últimos amistosos do ano

Jogador do Zenit em uniforme azul celebra em campo, levantando o dedo indicador.

Às vésperas de se apresentar à Seleção Brasileira, Douglas Santos brilha pelo Zenit

Lateral marcou o décimo gol pelo Zenit e chegou a 260 partidas pelo clube russo antes dos amistosos do Brasil contra Japão e Singapura

Jogador em Inter de Milão e na seleção brasileira, cercado por fotos, ingressos e documentos da FIFA.

Como a criação da Data Fifa resolveu o impasse entre clubes e seleções

Calendário internacional foi estabelecido em 2002 após conflitos envolvendo a liberação de jogadores para compromissos das equipes nacionais

Decisão Finalíssima Futsal 2026 Brasil x Espanha

Brasil abusa dos erros e perde Finalíssima Futsal para a Espanha

Seleção leva três gols no segundo tempo e perde torneio para campeão europeu

Troféu Finalíssima Futsal

Brasil x Espanha, Finalíssima de Futsal; horário e onde assistir

Jogo em Niterói coloca frente a frente campeãs da América e da Europa

Chegada da seleção brasileira a Calcuta: atletas com malas e mochilas, vestindo casacos azuis com o escudo do Brasil.

Elogiado por Ancelotti, Bontempo se apresenta e inicia sua segunda passagem pela Seleção

Técnico da Amarelinha vê meia como um dos "futuros" do país; Menino da Vila ganha mais uma chance no elenco nacional no ciclo pós-Copa

Arthur, jogador da seleção brasileira de futsal, celebra durante partida com colegas em quadra.

Brasil e Espanha decidem Finalíssima de Futsal neste domingo

Seleção tenta troféu inédito; final em Niterói está marcada para às 17h30

Gabriel Magalhães e Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália

Seleção já está em Singapura para amistosos; veja os primeiros a chegar

Brasil encara o Japão e os donos da casa nos dois últimos compromissos do ano

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

Comentarista da Globo questionou postura do atacante da Seleção Brasileira

Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.

Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Personagem inspirado no jogador estreou em animação infantil no YouTube em outubro de 2026

Vini Jr chega ao estádio para duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano

Real Madrid investiga mudanças físicas em Vini Jr. e dá prazo para melhora no desempenho

Clube espanhol analisa composição corporal do brasileiro, que estaria mais lento e com menos confiança nos dribles; Mourinho trabalha para ajudá-lo a recuperar a explosão física