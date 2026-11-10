Seleção treina sob chuva; Raphinha e mais três são poupados
Ancelotti ainda não consegue reunir grupo completo em Singapura
Sob chuva e com apenas 18 jogadores à disposição, o técnico Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (10) o segundo treino do Brasil para o duelo com o Japão, marcado para o próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília) em Singapura. Ainda sem o elenco completo e com alguns dos principais jogadores preservados, o treinador ainda não esboçou a escalação da Seleção para o confronto.
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Mais uma vez, a dupla do Arsenal Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foi poupada da atividade de campo e ficou apenas na academia. O mesmo aconteceu com Raphinha e Vanderson, que se apresentaram nesta terça-feira à Seleção. O atacante do Barcelona, aliás, avisou antes mesmo de chegar à Singapura que precisará de controle de carga.
Além dos quatro jogadores poupados, Ancelotti ainda não pôde contar com Alisson Santana, Marlon Gomes e Douglas Santos. O trio ainda não havia chegado à cidade-estado onde o Brasil está concentrado, mas a expectativa é de que esteja à disposição para as atividades de quarta-feira.
Ainda que não tenha dado qualquer indício do time que irá a campo para enfrentar o Japão, a tendência é de que Carlo Ancelotti opte por um time mais experiente. Isso porque o adversário é o mais difícil desta Data Fifa, e nos dois duelos mais recentes a Seleção teve dificuldades: perdeu por 3 a 2 no ano passado, em amistoso em Tóquio; e só conseguiu virar para 2 a 1 aos 50 minutos do segundo tempo em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo deste ano.
Para a segunda partida, diante de Singapura na próxima terça-feira (17), o técnico deverá fazer uma série de testes. Ao todo, cinco jogadores foram chamados pela primeira vez e deverão ter minutos contra a equipe da casa.
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