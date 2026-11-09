Como a criação da Data Fifa resolveu o impasse entre clubes e seleções
Calendário internacional foi estabelecido em 2002 após conflitos envolvendo a liberação de jogadores para compromissos das equipes nacionais
A convocação de um jogador para defender sua seleção já foi motivo de disputa entre clubes e federações. Antes da criação de um calendário internacional organizado, as equipes enfrentavam dificuldades para planejar a temporada diante das ausências de atletas convocados, enquanto as seleções nem sempre conseguiam contar com seus principais nomes. A falta de períodos específicos para os compromissos internacionais alimentava esse conflito.
A tentativa de organizar essa relação ganhou um marco em 2002, quando a Fifa estabeleceu o calendário internacional de partidas. A partir dele, foram definidos períodos reservados aos jogos das seleções, nos quais os clubes passaram a ter a obrigação de liberar os atletas convocados, conforme as regras da entidade.
Ronaldo Fenômeno e o impasse com a Inter de Milão
Um episódio envolvendo Ronaldo Fenômeno ajuda a ilustrar como funcionava essa disputa antes da consolidação do calendário. Em novembro de 1999, quando defendia a Inter de Milão, o atacante foi convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira pré-olímpica contra a Austrália.
O clube italiano queria liberar o jogador para apenas uma das partidas. A Inter argumentava que Ronaldo já havia atingido o limite de amistosos a que a CBF teria direito naquele ano. A confederação brasileira discordava da contagem, pois considerava que o atacante não havia disputado dois jogos anteriores contra a Holanda por ter se apresentado contundido.
A Fifa deu razão ao clube italiano e determinou que Ronaldo fosse liberado após o primeiro compromisso. O técnico Wanderley Luxemburgo, porém, não aceitou contar com o atacante em apenas uma partida e decidiu cortá-lo da convocação. O caso expôs a dificuldade de conciliar os interesses das seleções com o planejamento dos clubes, especialmente quando os jogos aconteciam durante a temporada europeia.
O episódio ocorreu antes da criação do calendário internacional e não foi, por si só, a origem da Data Fifa. Ainda assim, representa o tipo de conflito que a organização das datas buscou reduzir.
Como funciona a Data Fifa?
A Data Fifa é o período reservado no calendário internacional para que as seleções disputem partidas oficiais ou amistosos. Nessas janelas, os clubes são obrigados a liberar os jogadores convocados, desde que os compromissos estejam contemplados pelas regras da entidade.
A definição antecipada dos períodos permite que as federações organizem suas convocações e programem os jogos, enquanto os clubes conseguem prever quando terão desfalques no elenco. A medida também estabelece uma referência comum para as diferentes competições nacionais e internacionais.
Isso não significa, porém, que qualquer amistoso marcado por uma seleção obrigue um clube a liberar seu atleta. A obrigação está vinculada às datas e às condições previstas no calendário internacional. Partidas realizadas fora desses períodos não têm, em regra, o mesmo caráter obrigatório.
Quais são as Datas Fifa de 2027?
O calendário internacional masculino da Fifa prevê quatro janelas de partidas para 2027. A principal mudança em relação ao formato tradicional está no período entre setembro e outubro, que reúne até quatro jogos em uma única janela de 16 dias.
Confira as datas previstas:
- 22 a 30 de março: janela internacional com até dois jogos por seleção;
- 7 a 15 de junho: janela internacional com até dois jogos por seleção;
- 20 de setembro a 5 de outubro: janela internacional ampliada, com até quatro partidas por seleção;
- 8 a 16 de novembro: janela internacional com até dois jogos por seleção.
O calendário também reserva períodos para competições continentais. A Copa da Ásia está prevista para janeiro e fevereiro, enquanto a Copa Ouro da Concacaf e a Copa Africana de Nações serão disputadas entre junho e julho. Esses torneios têm calendários próprios e não devem ser confundidos com as janelas regulares de partidas internacionais.
A programação de 2027 mantém o modelo aprovado pela Fifa para o ciclo de 2025 a 2030: duas janelas de nove dias no primeiro semestre, um período ampliado no fim de setembro e início de outubro e outra janela de nove dias em novembro. A organização busca concentrar os compromissos das seleções em períodos definidos, reduzindo a necessidade de interrupções fora do calendário.
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