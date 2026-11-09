Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'

Brasileiro entrou no intervalo, mas não conseguiu evitar revés por 1 a 0 diante do Sunderland

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League
Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League (Foto: AFP)

A atuação de Estêvão na derrota do Chelsea para o Sunderland repercutiu entre torcedores nas redes sociais. No último domingo (8), o brasileiro começou no banco de reservas e foi acionado no intervalo pelo técnico Xabi Alonso, mas não conseguiu evitar o resultado negativo por 1 a 0, pela 10ª rodada da Premier League. O desempenho do jovem chamou a atenção dos internautas estrangeiros, que comentaram sua participação no confronto.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

O Chelsea teve mais posse de bola durante a partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades de gol. Com Estêvão em campo na segunda etapa, os Blues seguiram com problemas na criação ofensiva e não conseguiram buscar o empate.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Tradução: Loucura como ele não joga com o Estevão, que traz isso. Ou como ele manteve tanto o Henderson quanto o Lavia em campo.

Tradução: Quando ele estava no United, eu tinha tanto medo do potencial dele, é louco como as coisas acabaram se saindo, também olha esse finalização, é isso que o Estevão tem na manga, mas o Alonso de alguma forma escalando o Neto em todo jogo

Tradução: Liga dos Campeões? Tarefa hercúlea para nós. Caicedo e JP estão constantemente lesionados. Palmer não está mais aqui. Estevão pode sair em janeiro. Não lutamos nem jogamos com intensidade para vencer partidas, mesmo sem futebol europeu. Rezem para que não troquemos de posição com o Utd como na última temporada.

continua após a publicidade

Tradução: Se for mesmo sobre confiar no processo, então ele deveria começar a dar confiança aos jovens talentosos com muito tempo de jogo... aí eu sei que ele está construindo... Estevao e Quenda precisam jogar mais para se adaptarem à intensidade... Emegha precisa de mais que 6 minutos.

Tradução: O que é inexplicável é o fato de o Liverpool jogar com Barcola sem se preocupar com a forma defensiva, enquanto nós deixamos Estevão no banco por causa disso e ainda assim sofremos gols. Isso é o que é inexplicável. Você joga o primeiro tempo e seu adversário nem mesmo tem medo de você porque não há ameaça alguma.

continua após a publicidade

Tradução: Alonso é uma porcaria. Gerente sem noção, superado pelo maldito Sunderland. Você contratou dois atacantes, vendeu o melhor para o Villa que está voando. Estevao tem uma atuação brilhante contra o United - De volta ao banco. Esse meio-campo 3? Mais uma vez isso só termina de um jeito. Ele perdeu a cabeça no Spurs

Estevao (Chelsea) disputa cabeceio com Meunier e Nilson Angulo (Sunderland) no Chelsea-Sunderland, Premier League.
Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Como foi o jogo entre Chelsea e Sunderland?

Mesmo atuando fora de casa, o Chelsea começou com maior controle da posse de bola, mas foi o Sunderland quem criou as melhores oportunidades na primeira etapa. Aos 35 minutos, Brobbey sofreu pênalti, e Le Fée foi para a cobrança. O jogador bateu com categoria e abriu o placar para os mandantes.

continua após a publicidade

No intervalo, Xabi Alonso decidiu promover a entrada de Estêvão no lugar de Colwill. A mudança, porém, não foi suficiente para transformar o cenário da partida. O Chelsea continuou com dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária, enquanto o Sunderland apostava nos contra-ataques.

Aos 41 minutos, Talbi teve a oportunidade de ampliar, mas finalizou para fora. Na sequência, Estêvão participou de uma cobrança de falta e levantou a bola na área, mas Welbeck cabeceou sem direção.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, as equipes ainda buscaram o ataque, mas o placar permaneceu em 1 a 0 para o Sunderland.

Situação do Chelsea na Premier League

Com a derrota, o Chelsea sofreu o terceiro revés consecutivo no Campeonato Inglês e deixou o G-4. A equipe londrina caiu para a quinta colocação, com 16 pontos conquistados em dez rodadas.

Já o Sunderland chegou aos oito pontos e deixou a última posição, embora permaneça na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís na beira do campo em Sunderland e Chelsea, na Premier League

Fora de Campo

Filipe Luís vira assunto no exterior após tomar empate: 'Não é'

Há 51 minutos
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'

Há 1 hora
Lucas Piton em ação com a camisa do Vasco

Fora de Campo

Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

Há 10 horas
Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras

Fora de Campo

Flaco López provoca o Vasco após classificação do Palmeiras; veja

Há 11 horas
Jogadores do Palmeiras celebram a classificação à final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Há 12 horas
Pedro Emanuel, treinador do Vasco

Fora de Campo

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Há 12 horas
Mais LANCE!
Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Bráulio, árbitro de Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira aponta erro capital em Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Jhon Arias disputando bola em Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Gol perdido em Vasco x Palmeiras gera revolta: 'Meu Deus'

Isabella Bernardini e Gabriel Bortoleto (Foto: IMAGO)

Namorada de Gabriel Bortoleto chama atenção no GP de São Paulo

Grupo de pessoas posando ao lado de um carro de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026.

GP de São Paulo: Neymar, Gabigol, Memphis Depay, Kaio Jorge e outros jogadores marcam presença na F1

Homem com jaqueta jeans, boné e óculos escuros ao lado de mulher de branco, chegando ao GP de Fórmula 1 em Interlagos

Neymar erra nome de Bortoleto e vira piada durante GP de São Paulo de F1: 'Sacanagem'

Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'

Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do palmeiras sobre o Vasco

Vidente aponta finalista de Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Mauricio (18) do time verde disputa a bola com adversário de uniforme branco e preto em partida de futebol.

IA crava finalista de Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil

Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'

Richarlison e Neymar treinam com a seleção brasileira, chutando a bola perto da bandeira de canto.

Richarlison ironiza disputa judicial envolvendo família de Neymar por mansão: 'Não leu'

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'