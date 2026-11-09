Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'

A atuação de Estêvão na derrota do Chelsea para o Sunderland repercutiu entre torcedores nas redes sociais. No último domingo (8), o brasileiro começou no banco de reservas e foi acionado no intervalo pelo técnico Xabi Alonso, mas não conseguiu evitar o resultado negativo por 1 a 0, pela 10ª rodada da Premier League. O desempenho do jovem chamou a atenção dos internautas estrangeiros, que comentaram sua participação no confronto.

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O Chelsea teve mais posse de bola durante a partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades de gol. Com Estêvão em campo na segunda etapa, os Blues seguiram com problemas na criação ofensiva e não conseguiram buscar o empate.

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Veja a repercussão:

Tradução: Loucura como ele não joga com o Estevão, que traz isso. Ou como ele manteve tanto o Henderson quanto o Lavia em campo.

Tradução: Quando ele estava no United, eu tinha tanto medo do potencial dele, é louco como as coisas acabaram se saindo, também olha esse finalização, é isso que o Estevão tem na manga, mas o Alonso de alguma forma escalando o Neto em todo jogo

Tradução: Liga dos Campeões? Tarefa hercúlea para nós. Caicedo e JP estão constantemente lesionados. Palmer não está mais aqui. Estevão pode sair em janeiro. Não lutamos nem jogamos com intensidade para vencer partidas, mesmo sem futebol europeu. Rezem para que não troquemos de posição com o Utd como na última temporada.

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Tradução: Se for mesmo sobre confiar no processo, então ele deveria começar a dar confiança aos jovens talentosos com muito tempo de jogo... aí eu sei que ele está construindo... Estevao e Quenda precisam jogar mais para se adaptarem à intensidade... Emegha precisa de mais que 6 minutos.

Tradução: O que é inexplicável é o fato de o Liverpool jogar com Barcola sem se preocupar com a forma defensiva, enquanto nós deixamos Estevão no banco por causa disso e ainda assim sofremos gols. Isso é o que é inexplicável. Você joga o primeiro tempo e seu adversário nem mesmo tem medo de você porque não há ameaça alguma.

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Tradução: Alonso é uma porcaria. Gerente sem noção, superado pelo maldito Sunderland. Você contratou dois atacantes, vendeu o melhor para o Villa que está voando. Estevao tem uma atuação brilhante contra o United - De volta ao banco. Esse meio-campo 3? Mais uma vez isso só termina de um jeito. Ele perdeu a cabeça no Spurs

Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Como foi o jogo entre Chelsea e Sunderland?

Mesmo atuando fora de casa, o Chelsea começou com maior controle da posse de bola, mas foi o Sunderland quem criou as melhores oportunidades na primeira etapa. Aos 35 minutos, Brobbey sofreu pênalti, e Le Fée foi para a cobrança. O jogador bateu com categoria e abriu o placar para os mandantes.

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No intervalo, Xabi Alonso decidiu promover a entrada de Estêvão no lugar de Colwill. A mudança, porém, não foi suficiente para transformar o cenário da partida. O Chelsea continuou com dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária, enquanto o Sunderland apostava nos contra-ataques.

Aos 41 minutos, Talbi teve a oportunidade de ampliar, mas finalizou para fora. Na sequência, Estêvão participou de uma cobrança de falta e levantou a bola na área, mas Welbeck cabeceou sem direção.

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Nos acréscimos, as equipes ainda buscaram o ataque, mas o placar permaneceu em 1 a 0 para o Sunderland.

Situação do Chelsea na Premier League

Com a derrota, o Chelsea sofreu o terceiro revés consecutivo no Campeonato Inglês e deixou o G-4. A equipe londrina caiu para a quinta colocação, com 16 pontos conquistados em dez rodadas.

Já o Sunderland chegou aos oito pontos e deixou a última posição, embora permaneça na zona de rebaixamento, em 18º lugar.