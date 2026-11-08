Elogiado por Ancelotti, Bontempo se apresenta e inicia sua segunda passagem pela Seleção
Técnico da Amarelinha vê meia como um dos "futuros" do país; Menino da Vila ganha mais uma chance no elenco nacional no ciclo pós-Copa
O meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, apresentou-se na madrugada deste domingo (8) na concentração da Seleção Brasileira, em Singapura. O Menino da Vila foi um dos primeiros atletas a desembarcar no hotel, enquanto a maior parte do elenco é aguardada ao longo de segunda e terça-feira.
Com a apresentação, o jogador santista inicia oficialmente sua segunda passagem defendendo a camisa da Amarelinha. Neste ciclo pós-Copa, o técnico Carlo Ancelotti realizou duas convocações, e o jovem esteve presente em ambas as listas.
O próprio treinador italiano, durante a entrevista coletiva em que anunciou a convocação para a atual Data Fifa, elogiou a personalidade do meia alvinegro e destacou seus méritos para estar no grupo.
— Gostei do Bontempo, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem contra o Palmeiras. Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.
Esta não foi a primeira manifestação pública do comandante sobre o atleta do Peixe. Durante a primeira passagem de Bontempo pela Seleção, entre 25 de setembro e 3 de outubro, Ancelotti citou nominalmente algumas das jovens promessas para apontar a renovação do elenco nacional.
— Dos jovens que estão aqui, eu gostei muito do Arthur Dias, que não conhecia; gostei dos goleiros, que não conhecia; Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas — declarou o técnico na coletiva do dia 28 de setembro.
Na última janela de amistosos na Data Fifa, Bontempo foi escalado como titular em duas partidas por Ancelotti. Ao todo, o meio-campista soma 101 minutos em campo pelo Brasil e tem uma assistência registrada.
Veja datas e horários dos amistosos da Seleção
A nova Data Fifa de novembro será marcada por dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), seguido pelo duelo contra a seleção da Singapura no dia 17, às 7h (de Brasília).
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