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Seleção já está em Singapura para amistosos; veja os primeiros a chegar

Brasil encara o Japão e os donos da casa nos dois últimos compromissos do ano

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 09:49
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Gabriel Magalhães e Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália
Ancelotti já está em Singapura para os dois últimos amistosos do ano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já começou a se apresentar em Singapura para os dois últimos amistosos do ano, diante do Japão, no próximo sábado (14), e dos donos da casa, no dia 17. Ao todo, oito dos 25 convocados chegaram à cidade-estado asiática neste domingo (8).

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Os primeiros a se apresentar foram os goleiros Pedro Morisco e Bento, os zagueiros Arthur Dias, Jonathan Jesus e Gabriel Magalhães, os volantes André Luiz, Bruno Guimarães, e o meia Gabriel Bontempo. A maior do elenco é aguardada ao longo da segunda-feira, e o grupo ficará completo na terça.

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Mesmo sem a presença de todos os convocados, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar o primeiro terno na segunda-feira, a partir das 16h (5h da manhã pelo horário de Brasília).

Ancelotti fará últimos testes do ano nos amistosos com Japão e Singapura

O técnico Carlo Ancelotti havia convocado 26 jogadores para os amistosos do Brasil com Japão e Singapura, mas na semana passada precisou cortar o volante Danilo, do Botafogo, que sofreu lesão muscular de grau 2 no músculo adutor da coxa direita. O treinador decidiu não chamar ninguém para a vaga.

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Mas, a menos que um novo problema surja de última hora, o treinador irá contar com todos os demais atletas para as duas últimas partidas da temporada. Entre eles estão caras novas, como André Luiz (Corinthians), Jonathan Jesus (Cruzeiro) e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk.

Em Singapura, a Seleção Brasileira está hospedada no W Singapore - Sentosa Cove. Localizado na ilha de Sentosa, em uma região conhecida pela marina e pelas opções de lazer, o hotel cinco estrelas oferece ótima estrutura gastronômica e para atividades físicas.

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Bruno Guimarães durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália
Bruno Guimarães foi um dos primeiros a se apresentar em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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