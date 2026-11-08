Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'
Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 em São Januário, mas foi eliminado nos pênaltis após desperdiçar duas cobranças
A classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil não passou despercebida pela torcida do Flamengo. Após o Verdão eliminar o Vasco neste domingo (8), em São Januário, os rubro-negros reagiram nas redes sociais e demonstraram insatisfação com o resultado.
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O Palmeiras perdeu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas venceu por 6 a 5 nas cobranças de pênaltis e garantiu a vaga na decisão. O adversário será o Grêmio, que eliminou o Atlético-MG no sábado (7).
Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo chegaram a afirmar que preferiam ver o Vasco na final a acompanhar uma possível conquista palmeirense. Outros aproveitaram o resultado para provocar o rival.
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Veja a repercussão:
Como foi o jogo
Primeiro tempo
O Vasco foi para o intervalo vencendo o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Colidio aos 15 minutos. O argentino aproveitou cruzamento de Cuiabano pela esquerda e colocou o Cruz-Maltino à frente, igualando o placar agregado da semifinal. Apesar da vantagem vascaína, o Palmeiras criou as melhores oportunidades da etapa inicial: Flaco López e Arias acertaram a trave, enquanto Maurício parou em grande defesa de Léo Jardim. O primeiro tempo também teve reclamações e cartões amarelos para jogadores das duas equipes.
Segundo tempo
O Palmeiras empatou aos nove minutos, com um golaço de Piquerez, que cortou para dentro e acertou o ângulo de Léo Jardim. O resultado colocava o Verdão na final, mas o Vasco não desistiu e voltou a ficar em vantagem aos 30, quando Puma Rodríguez soltou uma bomba em cobrança de falta. Na reta final, o Cruz-Maltino pressionou em busca do terceiro gol, enquanto o Palmeiras tentou administrar o resultado. Com o placar de 2 a 1 para o Vasco, a decisão da vaga foi para os pênaltis.
Disputa de pênaltis
O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.
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