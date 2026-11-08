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Brasil e Espanha decidem Finalíssima de Futsal neste domingo

Seleção tenta troféu inédito; final em Niterói está marcada para às 17h30

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 10:20
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Arthur, jogador da seleção brasileira de futsal, celebra durante partida com colegas em quadra.
Arthur, da Seleção Brasileira de Futsal, comemora classificação diante da Argentina (Instagram/@copaamerica e @brasil_futsal)

Brasil e Espanha decidem neste domingo (8), a partir das 17h30 (de Brasília), a Finalíssima de Futsal 2026. A competição está sendo disputada na Arena Niterói, em Niterói (RJ) e reúne os campeões e vices da América do Sul e da Europa.

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A decisão deste domingo opõe duas das principais seleções de futsal do planeta e que têm histórico de rivalidade. Brasil e Espanha decidiram a Copa do Mundo de Futsal em quatro oportunidades, com três vitórias da Seleção e uma dos espanhóis.

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A Finalíssima de Futsal 2026 começou na sexta-feira (6) com a disputa das semifinais. O Brasil bateu a Argentina por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. O confronto repetiu as decisões da Copa América deste ano e da Copa do Mundo de 2024, ambas com vitórias do Brasil.

— Foi um jogo muito difícil, Brasil x Argentina é assim. Mas o Brasil conseguiu sair com uma vitória difícil, nos pênaltis. Agora é descansar, porque temos a forte Espanha para enfrentar na final — resumiu o pivô Pito, autor do gol brasileiro, logo após a partida.

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Na outra semifinal, a Espanha superou a seleção de Portugal também nos pênaltis, por 8 a 7, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Argentina e Portugal se enfrentam também neste domingo, a partir das 14h30, pela disputa do terceiro lugar, também na Arena Niterói.

Esta é a segunda edição da Conmebol Uefa Finalíssima de Futsal. A primeira edição foi disputada em 2022, em Buenos Aires, e teve Portugal como campeão. Assim, a Seleção de Futsal tenta um título inédito.

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Troféu Finalíssima Futsal
Multicampeão na categoria, Brasil busca troféu inédito na Finalíssima Futsal (Divulgação/Conmebol)

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