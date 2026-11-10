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AO VIVO: Arthur Elias convoca Seleção Feminina para última Data Fifa do ano

Treinador anuncia nesta terça-feira a lista de jogadoras chamadas para os últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 14:52
Atualizado há 0 minutos
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Arthur Elias durante convocação
Foto: Igor Reis/Lance!

Arthur Elias anuncia nesta terça-feira (10) a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a última Data Fifa de 2026, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao lado de Cris Gambaré, o treinador revelou as escolhidas para defender a Amarelinha nos compromissos finais do ano.

Antes da divulgação da lista, Cris Gambaré, coordenadora de Seleções Femininas, anunciou quem será a auxiliar técnica do Brasil nos jogos contra o Japão. A escolhida foi Renata Costa, do Atlético Piauiense.

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Arthur Elias e Cris Gambaré
Arthur Elias e Cris Gambaré durante convocação da Seleção (Foto: Igor Reis/Lance!)

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VEJA AS CONVOCADAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Goleiras: Lorena (Kansas City), Nathascha (Palmeiras), Lelê (Corinthians)

Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid) e Tayla (São Paulo); Isabela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca-MEX)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG)

Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrdi), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston) e Gisele (Grêmio)

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A equipe terá pela frente dois amistosos contra o Japão, ambos fora de casa. O primeiro confronto será disputado no dia 29 de novembro, em Hiroshima, enquanto o segundo está marcado para 5 de dezembro, em Okayama. Os jogos fazem parte da preparação brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Última convocação de 2026

A lista marca a última convocação da equipe comandada por Arthur Elias neste ano. Kerolin, do Barcelona, foi diagnosticada com lesão e já é desfalque confirmado entre as jogadoras. Depois dos compromissos ao longo da temporada, Arthur Elias terá mais uma oportunidade de avaliar o grupo e testar opções para a sequência do trabalho.

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