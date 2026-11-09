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Carlos Miguel ganha projeção e mira Seleção Brasileira após 'ano mágico' pelo Palmeiras

Goleiro mantém 100% de aproveitamento em disputas por pênaltis com a camisa alviverde

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/11/2026 11:26
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Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, em pênaltis decisivos contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Carlos Miguel é apontado como o principal candidato do atual elenco do Palmeiras a receber uma convocação para a Seleção Brasileira. No último domingo (8), o goleiro voltou a ser decisivo na disputa por pênaltis e foi um dos destaques da classificação alviverde sobre o Vasco, que garantiu vaga na final da Copa do Brasil.

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Em setembro, o Lance! publicou que Carlos Miguel estava no radar do técnico Carlo Ancelotti e disputava uma das três vagas destinadas a goleiros na Seleção Brasileira. Na Data Fifa seguinte, porém, o jogador ficou fora da lista de convocados. O cenário mudou na atual janela internacional, segundo o coordenador Rodrigo Caetano.

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- Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também um do Flamengo - afirmou em entrevista ao Ge.

Carlos Miguel estaria entre os nomes escolhidos por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. A CBF, no entanto, optou por não convocar jogadores de Palmeiras e Flamengo para evitar impactos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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Carlos Miguel e Marlon Freitas encostam as testas durante partida de futebol, próximo da baliza.
Carlos Miguel comemora classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil ao lado de Marlon Freitas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carlos Miguel leva Palmeiras a duas finais

Carlos Miguel se consolidou como um dos principais protagonistas do Palmeiras, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2026. Diante do Vasco, o goleiro voltou a ser decisivo na disputa por pênaltis, pela terceira vez na temporada.

A atuação diante do Cruz-Maltino evitou a eliminação alviverde, depois de a equipe perder a vantagem construída no Nubank Parque ao ser derrotada por 2 a 1, em São Januário. Na disputa de pênaltis, Carlos Miguel defendeu duas cobranças, a última delas responsável por garantir a classificação.

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Na campanha da Libertadores, Carlos Miguel também teve papel decisivo nas disputas por pênaltis. O goleiro foi fundamental nas classificações sobre a LDU, nas quartas de final, e o Fluminense, na semifinal. Com isso, soma três disputas de pênaltis pelo Palmeiras e três classificações desde que chegou ao clube, na última temporada.

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