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Torcedores do Flamengo reagem à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'

Técnico do Palmeiras questiona atuação da imprensa após classificação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 06:10
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco. (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

A declaração de Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil virou assunto entre os torcedores do Flamengo. Neste domingo (8), depois de eliminar o Vasco nos pênaltis, o treinador português voltou a questionar a arbitragem e relembrou a derrota para o Rubro-Negro na final da Libertadores. A fala repercutiu nas redes sociais, onde flamenguistas aproveitaram para provocar o comandante Alviverde.

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Durante a entrevista coletiva, Abel comentou a não expulsão de Gabriel Pereira e cobrou da imprensa a mesma repercussão dada a outros lances polêmicos envolvendo o Palmeiras. Na sequência, fez referência à decisão continental contra o Flamengo, quando questionou a não expulsão de Erick Pulgar.

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— Eu fiz quase uma promessa de que não ia falar da arbitragem, mas quero ver se a imprensa vai repercutir a imagem do Arias. Quero ver se a imprensa vai repercutir igual repercutiu o lance do Barboza em nossa casa. Só isso que eu quero ver. Vocês vão dar a mesma atenção ao árbitro? Eu já perdi uma Libertadores em um lance semelhante. O árbitro fez o trabalho dele, acertou e errou lances com todos — declarou.

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A lembrança da final da Libertadores não passou despercebida pelos rubro-negros. Nas redes sociais, torcedores ironizaram a declaração e afirmaram que o treinador ainda não superou a derrota para o Flamengo. Outros rebateram a justificativa de Abel e lembraram o desempenho do Palmeiras naquela decisão.

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Veja a repercussão:

Disputa de pênaltis

O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.

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