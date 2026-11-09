Durante a exibição do programa Os Donos da Bola nesta segunda-feira (9), o apresentador Craque Neto fez elogios a Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras sobre o Vasco na Copa do Brasil. Na análise, o ex-jogador defendeu que o técnico português deveria assumir o comando da Seleção Brasileira no lugar de Carlo Ancelotti.

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De acordo com o apresentador, a capacidade de gestão do treinador palmeirense seria o diferencial necessário para a Amarelinha. Embora tenha reconhecido a trajetória vitoriosa do italiano no futebol de clubes, Neto questionou o peso do trabalho do comandante à frente de seleções.

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— Ele (Abel Ferreira) é tão gestor, ele é tão monstro que esse cara tinha que ser o treinador da Seleção Brasileira. Não esse Ancelotti, que é uma mentira como treinador de Seleção. Não a grandeza dele como treinador de time. Mas também, hein... Milan, Bayern, Paris Saint-Germain, Real... Bota o Abel no Chelsea. Bota o Abel no Real Madrid. Bota o Abel no Bayern de Munique. Bota o Abel no Paris Saint-Germain. Não é? — analisou Craque Neto.

Abel Ferreira completou seis anos à frente do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Abel Ferreira analisa classificação do Palmeiras

Além das reclamações sobre a arbitragem, o treinador avaliou as dificuldades enfrentadas pela equipe em São Januário. Abel Ferreira destacou as condições do gramado, o menor tempo de preparação em relação ao adversário e as oportunidades desperdiçadas no primeiro confronto.

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— Além do grande adversário, as condições do gramado, em função daquilo, o peso, o fato de o adversário ter mais um dia que o Palmeiras, enquanto nós tivemos dois dias para preparar, o adversário teve três. Como eu posso dizer? Eu acho que essa eliminatória poderia ser definida com as chances que tivemos na ida. Ou pela falta de eficácia. Nós deveríamos ter chegado aqui com uma vantagem maior — comentou.

— Nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras entrou bem, criou a primeira oportunidade com Giay, a segunda com Flaco. O futebol tem dessas coisas. Do lado contrário, tem uma equipe qualificada, com experientes e bem treinada. Depois, o jogo ficou equilibrado. O jogo foi muito de duelos, muito físico. Na segunda parte, entramos na mesma toada. Entramos mais fortes que nosso adversário, que depois arriscou. Nós conseguimos controlar e conseguiram fazer gol em bola parada. Meus jogadores sabem que precisam rezar para a bola bater, e não virar de costas para a bola. São detalhes que precisamos corrigir — seguiu.

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O treinador também comentou a atuação do goleiro Carlos Miguel, que teve participação importante na disputa de pênaltis. Abel Ferreira ressaltou a necessidade de o jogador lidar com as críticas e explicou que a comissão técnica possui um planejamento específico para as cobranças.

— Mais uma vez, decisão nos pênaltis. Sorte que não tivemos nessas bolas que bateram no poste, acabamos tendo nos pênaltis. Temos um protocolo de pênaltis. O mais importante é que nosso goleiro, Carlos Miguel, criticado, que tantas vezes o seguramos. É preciso ter personalidade, saber aprender a lidar com os erros. E não olhar para ele de forma negativa, e sim olhar como algo de crescimento. Também existe estratégia para nosso goleiro. Só não estava previsto o lateral-direito bater, não gosto de ver laterais direitos das minhas equipes baterem pênaltis (risos) — completou.