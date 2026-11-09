Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'

Apresentador elogiou o treinador do Palmeiras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 16:13
Favorite o Lance! no Google
Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)
Craque Neto criticou Ancelotti (Foto: Reprodução)

Durante a exibição do programa Os Donos da Bola nesta segunda-feira (9), o apresentador Craque Neto fez elogios a Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras sobre o Vasco na Copa do Brasil. Na análise, o ex-jogador defendeu que o técnico português deveria assumir o comando da Seleção Brasileira no lugar de Carlo Ancelotti.

➡️Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 320 milhões em premiações no ano; entenda

De acordo com o apresentador, a capacidade de gestão do treinador palmeirense seria o diferencial necessário para a Amarelinha. Embora tenha reconhecido a trajetória vitoriosa do italiano no futebol de clubes, Neto questionou o peso do trabalho do comandante à frente de seleções.

continua após a publicidade

— Ele (Abel Ferreira) é tão gestor, ele é tão monstro que esse cara tinha que ser o treinador da Seleção Brasileira. Não esse Ancelotti, que é uma mentira como treinador de Seleção. Não a grandeza dele como treinador de time. Mas também, hein... Milan, Bayern, Paris Saint-Germain, Real... Bota o Abel no Chelsea. Bota o Abel no Real Madrid. Bota o Abel no Bayern de Munique. Bota o Abel no Paris Saint-Germain. Não é? — analisou Craque Neto.

Treinador do Palmeiras em campo, vestindo polo azul.
Abel Ferreira completou seis anos à frente do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Abel Ferreira analisa classificação do Palmeiras

Além das reclamações sobre a arbitragem, o treinador avaliou as dificuldades enfrentadas pela equipe em São Januário. Abel Ferreira destacou as condições do gramado, o menor tempo de preparação em relação ao adversário e as oportunidades desperdiçadas no primeiro confronto.

continua após a publicidade

— Além do grande adversário, as condições do gramado, em função daquilo, o peso, o fato de o adversário ter mais um dia que o Palmeiras, enquanto nós tivemos dois dias para preparar, o adversário teve três. Como eu posso dizer? Eu acho que essa eliminatória poderia ser definida com as chances que tivemos na ida. Ou pela falta de eficácia. Nós deveríamos ter chegado aqui com uma vantagem maior — comentou.

— Nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras entrou bem, criou a primeira oportunidade com Giay, a segunda com Flaco. O futebol tem dessas coisas. Do lado contrário, tem uma equipe qualificada, com experientes e bem treinada. Depois, o jogo ficou equilibrado. O jogo foi muito de duelos, muito físico. Na segunda parte, entramos na mesma toada. Entramos mais fortes que nosso adversário, que depois arriscou. Nós conseguimos controlar e conseguiram fazer gol em bola parada. Meus jogadores sabem que precisam rezar para a bola bater, e não virar de costas para a bola. São detalhes que precisamos corrigir — seguiu.

continua após a publicidade

O treinador também comentou a atuação do goleiro Carlos Miguel, que teve participação importante na disputa de pênaltis. Abel Ferreira ressaltou a necessidade de o jogador lidar com as críticas e explicou que a comissão técnica possui um planejamento específico para as cobranças.

— Mais uma vez, decisão nos pênaltis. Sorte que não tivemos nessas bolas que bateram no poste, acabamos tendo nos pênaltis. Temos um protocolo de pênaltis. O mais importante é que nosso goleiro, Carlos Miguel, criticado, que tantas vezes o seguramos. É preciso ter personalidade, saber aprender a lidar com os erros. E não olhar para ele de forma negativa, e sim olhar como algo de crescimento. Também existe estratégia para nosso goleiro. Só não estava previsto o lateral-direito bater, não gosto de ver laterais direitos das minhas equipes baterem pênaltis (risos) — completou.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Árbitro levanta cartão vermelho para jogador do time listrado preto e branco durante a partida.

Fora de Campo

Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'

Há 46 minutos
Dois jogadores do Cuiabá EC celebram com high-five após jogada na partida, em estádio, uniformes amarelo e verde.

Futebol Nacional

Com atletas convocados, Cuiabá é o clube que mais usa a base nas Séries A e B

Há 1 hora
Comentarista destaca preparação do comandante alviverde (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista destaca mérito de Abel após classificação do Palmeiras

Há 3 horas
Classificado para a final, o Verdão enfrentará o Grêmio na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Mauro Cezar aponta favorecido por arbitragem em Vasco x Palmeiras

Há 3 horas
Atacante alemão já sofreu dois episódios de "apagões" em campo (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnóstico

Há 4 horas
Arias consola Andréz Gómez após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Atitude de Jhon Arias em Vasco x Palmeiras chama atenção

Há 6 horas
Mais LANCE!
De acordo com esposa, craque Cruz-Maltino foi alvo de ameaças de morte (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminação

Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League

Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'

Filipe Luís na beira do campo em Sunderland e Chelsea, na Premier League

Filipe Luís vira assunto no exterior após tomar empate: 'Não é'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'

Lucas Piton em ação com a camisa do Vasco

Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras

Flaco López provoca o Vasco após classificação do Palmeiras; veja

Jogadores do Palmeiras celebram a classificação à final da Copa do Brasil

Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Pedro Emanuel, treinador do Vasco

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Bráulio, árbitro de Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira aponta erro capital em Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Jhon Arias disputando bola em Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Gol perdido em Vasco x Palmeiras gera revolta: 'Meu Deus'

Isabella Bernardini e Gabriel Bortoleto (Foto: IMAGO)

Namorada de Gabriel Bortoleto chama atenção no GP de São Paulo