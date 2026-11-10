Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Kerolin sofre lesão no Barcelona e fica fora da convocação da Seleção Brasileira

tacante tem lesão miofibrilar na planta do pé direito e precisará de quatro semanas para se recuperar; Arthur Elias anuncia lista nesta terça-feira (10)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 11:00
Favorite o Lance! no Google
Kerolin em ação pelo Barcelona
Kerolin em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

A atacante Kerolin será desfalque da Seleção Brasileira Feminina na última Data Fifa de 2026. A jogadora sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito, conforme comunicado médico divulgado pelo Barcelona nesta segunda-feira (9). O clube estima um período de recuperação de quatro semanas.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A ausência ocorre às vésperas da convocação de Arthur Elias, marcada para esta terça-feira (10), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador anunciará a lista de convocadas para os dois amistosos contra o Japão, programados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

continua após a publicidade

Kerolin se lesionou após a vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Madrid CFF, pela Liga F. A brasileira começou a partida entre as titulares e deu assistência para o gol de Ewa Pajor.

Os confrontos com o Japão serão os últimos compromissos da Seleção em 2026. O primeiro duelo está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo será disputado em 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

continua após a publicidade

Veja o comunicado do Barcelona

A jogadora do time principal Kerolin sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito. O tempo estimado de recuperação é de quatro semanas.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sorteio da sétima fase: mando de campo Flamengo x Internacional; ida em 1/11, volta em 15/11.

Futebol Feminino

CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Brasil Feminina

Há 1 minuto
Arthur Elias, técnico da seleção feminina do Brasil, em trânsito rumo ao Japão para a missão Japão.

Futebol Feminino

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para últimos amistosos do ano nesta terça-feira

Há 3 horas
Taça original da Copa do Mundo Feminina da FIFA em vitrine de vidro, ao pôr do sol sobre o mar.

Futebol Feminino

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 desembarca no Brasil e será apresentada na sede da CBF

Há 16 horas
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos

Há 22 horas
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

CBF realiza sorteio para definir mandos da final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Inter

Há 23 horas
Inter x Bragantino: jogadora do Bragantino em vermelho chuta a bola, cercada por jogadoras do Inter (uniformes brancos).

Futebol Feminino

Internacional vence Bragantino nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil Feminina

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bragantino x Internacional, semifinal - volta, Copa do Brasil Feminina, 08/11 às 11h.

AO VIVO: Bragantino x Internacional pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

As equipes se enfrentam pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina

Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Flamengo vence o Bahia e é o primeiro finalista da Copa do Brasil Feminina

Rubro-Negro supera o Tricolor na partida de volta da semifinal, no Luso-Brasileiro, e aguarda adversário da decisão

Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Flamengo vence o Bahia e é o primeiro finalista da Copa do Brasil Feminina

Rubro-Negro supera o Tricolor na partida de volta da semifinal, no Luso-Brasileiro, e aguarda adversário da decisão

Colagem com jogadoras do Red Bull Bragantino e do Internacional, logos dos times ao centro.

Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Lance!TV transmite o jogo de volta nesta segunda-feira (9); Gurias Coloradas venceram a ida por 3 a 1 e têm vantagem na disputa por uma vaga na final

Rossi (#4) do Internacional celebra com colegas em jogo de futebol feminino.

Inter vence o Bragantino, abre vantagem e fica perto da final da Copa do Brasil Feminina

Gurias Coloradas venceram as Bragantinas por 3 a 1, nesta quarta, no Beira-Rio, em Porto Alegre; Decisão será no domingo (8), em Bragança Paulista

Annaysa sorridente sentada em arquibancada, vestindo camisa branca com faixa diagonal preta e logotipo laranja em forma de H.

Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1

Atacante é a primeira reforço anunciado pelas Meninas da Colina após o título da Série A2 e projeta novo desafio com a camisa cruz-maltina

Copa do Brasil Feminina: Inter (Gurias Coloradas) x Bragantino (Massa Bruta), hoje 19:30 no Beira-Rio; LanceTV.

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à semifinal da Copa do Brasil entre Inter e Bragantino no Lance!TV

Equipes se enfrentam no jogo de ida no Beira-Rio, em Porto Alegre

Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileiros

Jornalista também escolheu Vini Jr entre os dez melhores, enquanto Mariana Spinelli acertou a vencedora da categoria feminina.

Flamengo e Bahia em ação pela semifinal da Copa do Brasil

Copa do Brasil Feminina terá campanha de combate à violência contra a mulher

Ação será realizada nas semifinais e na final do torneio; Lance!TV transmitirá Inter x Bragantino

Colagem com logos de Inter e Red Bull Bragantino, faixa INTER X BRAGANTINO SEMIFINAL da Copa do Brasil.!

Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Lance!TV transmite o jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio; equipes disputam uma vaga na decisão do torneio

Vistória técnica da Fifa no CT Rei Pelé nesta terça-feira (3)

Santos recebe vistoria da Fifa no CT; tetra mundial, seleção dos EUA já avaliou estrutura

Visando à Copa do Mundo Feminina, entidade avalia e verifica mudanças feitas nas instalações; definição de qual seleção treinará no local sairá em 2027

Treinador em camiseta branca entre logotipos de Inter e Bragantino na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

Humberto abre o jogo sobre projeto do Bragantino e sonho de final inédita na Copa do Brasil Feminina

Técnico das Bragantinas falou com exclusividade ao Lance!; Lance!TV transmitirá o jogo

Jogadoras do Internacional (camisas vermelhas) celebram gol na Copa do Brasil Feminina.

Técnico do Inter projeta decisão na Copa do Brasil Feminina

Treinador colorado analisou o adversário, falou sobre sua chegada ao comando da equipe e destacou a busca por uma vaga inédita na decisão