A atacante Kerolin será desfalque da Seleção Brasileira Feminina na última Data Fifa de 2026. A jogadora sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito, conforme comunicado médico divulgado pelo Barcelona nesta segunda-feira (9). O clube estima um período de recuperação de quatro semanas.

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A ausência ocorre às vésperas da convocação de Arthur Elias, marcada para esta terça-feira (10), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador anunciará a lista de convocadas para os dois amistosos contra o Japão, programados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

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Kerolin se lesionou após a vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Madrid CFF, pela Liga F. A brasileira começou a partida entre as titulares e deu assistência para o gol de Ewa Pajor.

Os confrontos com o Japão serão os últimos compromissos da Seleção em 2026. O primeiro duelo está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo será disputado em 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

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Veja o comunicado do Barcelona