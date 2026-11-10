Kerolin sofre lesão no Barcelona e fica fora da convocação da Seleção Brasileira
tacante tem lesão miofibrilar na planta do pé direito e precisará de quatro semanas para se recuperar; Arthur Elias anuncia lista nesta terça-feira (10)
A atacante Kerolin será desfalque da Seleção Brasileira Feminina na última Data Fifa de 2026. A jogadora sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito, conforme comunicado médico divulgado pelo Barcelona nesta segunda-feira (9). O clube estima um período de recuperação de quatro semanas.
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A ausência ocorre às vésperas da convocação de Arthur Elias, marcada para esta terça-feira (10), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador anunciará a lista de convocadas para os dois amistosos contra o Japão, programados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.
Kerolin se lesionou após a vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Madrid CFF, pela Liga F. A brasileira começou a partida entre as titulares e deu assistência para o gol de Ewa Pajor.
Os confrontos com o Japão serão os últimos compromissos da Seleção em 2026. O primeiro duelo está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo será disputado em 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
Veja o comunicado do Barcelona
A jogadora do time principal Kerolin sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito. O tempo estimado de recuperação é de quatro semanas.
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