Disputar uma Copa do Mundo, receber elogios públicos de Carlo Ancelotti e voltar a figurar entre os convocados da Seleção Brasileira não significa ter lugar assegurado no grupo. É assim que Douglas Santos encara o início do novo ciclo da equipe nacional. Em entrevista ao Lance!, o lateral-esquerdo do Zenit falou sobre a concorrência por posição e destacou a importância de manter a regularidade para continuar nos planos do treinador italiano.

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Aos 32 anos, Douglas esteve na Copa do Mundo e também foi chamado na convocação anterior de Ancelotti. O treinador, inclusive, elogiou publicamente o trabalho do jogador e o apontou como parte da espinha dorsal da equipe para a Copa América, com possibilidade de seguir nos planos para a Copa do Mundo de 2030.

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Apesar do reconhecimento, o lateral sabe que precisa continuar demonstrando seu valor. Para ele, a concorrência entre jogadores de qualidade é um estímulo para a evolução individual e coletiva.

— A concorrência faz parte de uma Seleção que tem muitos jogadores de qualidade. Encaro isso de maneira positiva, porque nos motiva a evoluir e buscar sempre o nosso melhor nível. Sei que preciso fazer um bom trabalho no meu clube, manter a regularidade e aproveitar cada oportunidade quando estiver com a Seleção. Tenho experiência internacional e já vivi momentos importantes com essa camisa, mas entendo que cada convocação representa uma nova oportunidade de mostrar meu valor. Quero continuar contribuindo com a equipe e conquistar cada vez mais espaço por meio do trabalho e das minhas atuações.

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O jogador também avalia que atravessa uma fase de maturidade na carreira, resultado da experiência adquirida no futebol europeu e das oportunidades que teve com a camisa brasileira. Ainda assim, reforça que a continuidade depende do desempenho dentro de campo.

— Acredito que vivo um momento de maturidade na carreira, tanto pela experiência que adquiri no futebol europeu quanto pelas oportunidades que tive de representar a Seleção. Procuro evoluir constantemente, entender melhor o jogo e manter um nível de desempenho que me permita ajudar minha equipe. Sei que a concorrência é grande e que ninguém tem espaço garantido, então o mais importante é ter regularidade, estar fisicamente bem e demonstrar dentro de campo que posso contribuir. Meu foco é continuar trabalhando forte no clube para chegar à Seleção preparado e corresponder sempre que tiver uma oportunidade.

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Douglas Santos comenta renovação da Seleção Brasileira

Além da disputa por posição, o início de um novo ciclo traz a chegada de jovens jogadores à Seleção Brasileira. Com novos nomes buscando espaço, os atletas mais experientes também passam a ter um papel importante na integração do grupo.

Douglas vê a renovação de maneira positiva e acredita que a troca de experiências pode contribuir para o desenvolvimento da equipe. Para o lateral, os jogadores que já conhecem o ambiente da Seleção podem ajudar os mais jovens a entender a responsabilidade de representar o Brasil.

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— Vejo essa renovação com muito bons olhos. A Seleção precisa sempre de novos talentos, jogadores com qualidade, energia e vontade de conquistar seu espaço. Quem já tem um pouco mais de experiência pode ajudar compartilhando vivências, orientando os mais jovens no dia a dia e mostrando a importância de estar preparado para representar o Brasil. Ao mesmo tempo, também aprendemos muito com eles, porque cada geração traz características diferentes. O mais importante é que todos entendam o tamanho dessa oportunidade, trabalhem juntos e tenham o mesmo objetivo de ajudar a Seleção a conquistar grandes resultados.

Brasil reencontra Japão após dificuldades na Copa do Mundo

A última Data Fifa de 2026 também terá um reencontro com um adversário que trouxe dificuldades à Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, em Singapura. Douglas Santos esteve em campo naquele confronto e reconheceu a organização e a intensidade da equipe asiática.

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➡️Brasil leva susto, mas vira contra o Japão no fim e avança na Copa do Mundo

Para o lateral, a Seleção precisa controlar melhor os momentos da partida e manter a concentração durante os 90 minutos para evitar as dificuldades apresentadas no primeiro encontro.

— O Japão é uma equipe muito organizada, intensa e que tem qualidade para aproveitar os espaços. Naquela partida, tivemos mais dificuldades no primeiro tempo, mas conseguimos melhorar depois do intervalo. Para este novo confronto, precisamos manter a concentração durante os 90 minutos, controlar melhor os momentos do jogo e ter mais tranquilidade com a bola, principalmente quando o adversário aumenta a pressão.

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Individualmente, Douglas também apontou os aspectos que pretende aperfeiçoar para ajudar a equipe.

— Individualmente, procuro estar sempre atento às questões táticas, melhorar minhas tomadas de decisão e contribuir tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. O objetivo é ajudar a equipe a ter equilíbrio e aproveitar nossas características para buscar a vitória.

Além do Japão, a Seleção Brasileira enfrenta Singapura no dia 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura. Os dois amistosos encerram o calendário da equipe nacional em 2026.

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Douglas Santos mantém frio na barriga a cada convocação

Mesmo com a experiência acumulada e a sequência de chamados de Ancelotti, Douglas garante que representar o Brasil continua sendo uma experiência especial.

— Fico muito feliz por mais uma convocação. Independentemente de quantas vezes você tenha essa oportunidade, vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre algo especial e motivo de muito orgulho. O frio na barriga faz parte, porque sabemos o significado de representar o nosso país. Recebo cada convocação com muita gratidão, mas também com a consciência de que preciso continuar trabalhando diariamente para estar preparado e aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível.

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