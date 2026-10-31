Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Douglas Santos vê disputa aberta na Seleção: 'Ninguém tem espaço garantido'

Ao L!, lateral do Zenit, novamente convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro, falou sobre a concorrência por posição e renovação da equipe brasileira

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 09:49
Favorite o Lance! no Google
Jogador brasileiro em camisa amarela nº16 durante partida, com o escudo da CBF visível e torcida ao fundo.
Douglas Santos em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Disputar uma Copa do Mundo, receber elogios públicos de Carlo Ancelotti e voltar a figurar entre os convocados da Seleção Brasileira não significa ter lugar assegurado no grupo. É assim que Douglas Santos encara o início do novo ciclo da equipe nacional. Em entrevista ao Lance!, o lateral-esquerdo do Zenit falou sobre a concorrência por posição e destacou a importância de manter a regularidade para continuar nos planos do treinador italiano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 32 anos, Douglas esteve na Copa do Mundo e também foi chamado na convocação anterior de Ancelotti. O treinador, inclusive, elogiou publicamente o trabalho do jogador e o apontou como parte da espinha dorsal da equipe para a Copa América, com possibilidade de seguir nos planos para a Copa do Mundo de 2030.

continua após a publicidade

Apesar do reconhecimento, o lateral sabe que precisa continuar demonstrando seu valor. Para ele, a concorrência entre jogadores de qualidade é um estímulo para a evolução individual e coletiva.

— A concorrência faz parte de uma Seleção que tem muitos jogadores de qualidade. Encaro isso de maneira positiva, porque nos motiva a evoluir e buscar sempre o nosso melhor nível. Sei que preciso fazer um bom trabalho no meu clube, manter a regularidade e aproveitar cada oportunidade quando estiver com a Seleção. Tenho experiência internacional e já vivi momentos importantes com essa camisa, mas entendo que cada convocação representa uma nova oportunidade de mostrar meu valor. Quero continuar contribuindo com a equipe e conquistar cada vez mais espaço por meio do trabalho e das minhas atuações.

continua após a publicidade

O jogador também avalia que atravessa uma fase de maturidade na carreira, resultado da experiência adquirida no futebol europeu e das oportunidades que teve com a camisa brasileira. Ainda assim, reforça que a continuidade depende do desempenho dentro de campo.

— Acredito que vivo um momento de maturidade na carreira, tanto pela experiência que adquiri no futebol europeu quanto pelas oportunidades que tive de representar a Seleção. Procuro evoluir constantemente, entender melhor o jogo e manter um nível de desempenho que me permita ajudar minha equipe. Sei que a concorrência é grande e que ninguém tem espaço garantido, então o mais importante é ter regularidade, estar fisicamente bem e demonstrar dentro de campo que posso contribuir. Meu foco é continuar trabalhando forte no clube para chegar à Seleção preparado e corresponder sempre que tiver uma oportunidade.

continua após a publicidade

Douglas Santos comenta renovação da Seleção Brasileira

Além da disputa por posição, o início de um novo ciclo traz a chegada de jovens jogadores à Seleção Brasileira. Com novos nomes buscando espaço, os atletas mais experientes também passam a ter um papel importante na integração do grupo.

Douglas vê a renovação de maneira positiva e acredita que a troca de experiências pode contribuir para o desenvolvimento da equipe. Para o lateral, os jogadores que já conhecem o ambiente da Seleção podem ajudar os mais jovens a entender a responsabilidade de representar o Brasil.

continua após a publicidade

— Vejo essa renovação com muito bons olhos. A Seleção precisa sempre de novos talentos, jogadores com qualidade, energia e vontade de conquistar seu espaço. Quem já tem um pouco mais de experiência pode ajudar compartilhando vivências, orientando os mais jovens no dia a dia e mostrando a importância de estar preparado para representar o Brasil. Ao mesmo tempo, também aprendemos muito com eles, porque cada geração traz características diferentes. O mais importante é que todos entendam o tamanho dessa oportunidade, trabalhem juntos e tenham o mesmo objetivo de ajudar a Seleção a conquistar grandes resultados.

Brasil reencontra Japão após dificuldades na Copa do Mundo

A última Data Fifa de 2026 também terá um reencontro com um adversário que trouxe dificuldades à Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, em Singapura. Douglas Santos esteve em campo naquele confronto e reconheceu a organização e a intensidade da equipe asiática.

continua após a publicidade

➡️Brasil leva susto, mas vira contra o Japão no fim e avança na Copa do Mundo

Para o lateral, a Seleção precisa controlar melhor os momentos da partida e manter a concentração durante os 90 minutos para evitar as dificuldades apresentadas no primeiro encontro.

— O Japão é uma equipe muito organizada, intensa e que tem qualidade para aproveitar os espaços. Naquela partida, tivemos mais dificuldades no primeiro tempo, mas conseguimos melhorar depois do intervalo. Para este novo confronto, precisamos manter a concentração durante os 90 minutos, controlar melhor os momentos do jogo e ter mais tranquilidade com a bola, principalmente quando o adversário aumenta a pressão.

continua após a publicidade

Individualmente, Douglas também apontou os aspectos que pretende aperfeiçoar para ajudar a equipe.

— Individualmente, procuro estar sempre atento às questões táticas, melhorar minhas tomadas de decisão e contribuir tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. O objetivo é ajudar a equipe a ter equilíbrio e aproveitar nossas características para buscar a vitória.

Além do Japão, a Seleção Brasileira enfrenta Singapura no dia 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura. Os dois amistosos encerram o calendário da equipe nacional em 2026.

continua após a publicidade

Douglas Santos mantém frio na barriga a cada convocação

Mesmo com a experiência acumulada e a sequência de chamados de Ancelotti, Douglas garante que representar o Brasil continua sendo uma experiência especial.

— Fico muito feliz por mais uma convocação. Independentemente de quantas vezes você tenha essa oportunidade, vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre algo especial e motivo de muito orgulho. O frio na barriga faz parte, porque sabemos o significado de representar o nosso país. Recebo cada convocação com muita gratidão, mas também com a consciência de que preciso continuar trabalhando diariamente para estar preparado e aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível.

continua após a publicidade
Douglas Santos, jogador do Zenit, prepara arremesso lateral durante partida.
Brasileiro em ação pelo Zenit, da Rússia (Foto: Divulgação/Zenit)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alisson Santana com a camisa do Shakhtar

Seleção Brasileira

Novidade na Seleção, Alisson Santana marca dois gols na vitória do Shakhtar; veja

Há 1 hora
Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Seleção Brasileira

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Há 12 horas
Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20

Fluminense

Riquelme Felipe, do Fluminense, é convocado para amistosos da Seleção sub-20 contra o Peru

Há 16 horas
Alisson santana (reprodução Shakthar)

Seleção Brasileira

Quem é Alisson Santana, atacante convocado por Ancelotti para a Seleção?

Há 17 horas
Seleção Brasileira Feminina

Futebol Feminino

Seleção Brasileira Feminina define data da última convocação de 2026

Há 22 horas
Raphinha comemoração

Futebol Internacional

Flick pede redução dos minutos de Raphinha na Seleção

Há 23 horas
Mais LANCE!
Hotel moderno com fachada de vidro azul, cobertura de vidro na entrada e fonte em forma de W.

Piscina gigante, spa e luxo: veja onde a Seleção Brasileira ficará em Singapura

Homem de terno em coletiva de imprensa de convocação, com logotipos de patrocinadores ao fundo.

Ancelotti convocou: e agora? Veja o roteiro da Seleção até o fim de 2026

Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira

Goleiro do Vasco é convocado por Ancelotti para integrar preparação da Seleção Brasileira

Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

Douglas Santos ganha respaldo de Ancelotti e reforça espaço na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira

ANÁLISE – Seleção tem espinha dorsal; falta encontrar o cérebro do time

Ancelotti durante hino do Brasil em amistoso contra a Austrália

Ancelotti é sincero sobre pressão na Seleção: 'Não te permite dormir'

Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Ancelotti vê lado positivo em poucos minutos de Estêvão e Endrick: 'Chegam frescos'

Rodrigo Caetano e Ancelotti na convocação da Seleção

Rodrigo Caetano explica critérios da convocação da Seleção e fala sobre Flamengo e Palmeiras

Jonathan Jesus no corredor do Maracanã

Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro

O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália

Ancelotti aponta seis jogadores como espinha dorsal da Seleção para os próximos anos

Jonathan Jesus no Barradão

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, é convocado para a Seleção Brasileira

Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras

Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'