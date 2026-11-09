Às vésperas de se apresentar à Seleção Brasileira, Douglas Santos brilha pelo Zenit
Lateral marcou o décimo gol pelo Zenit e chegou a 260 partidas pelo clube russo antes dos amistosos do Brasil contra Japão e Singapura
Na véspera de se apresentar à Seleção Brasileira, Douglas Santos marcou um dos gols do Zenit no empate por 2 a 2 com o Rostov, neste domingo (8), pelo Campeonato Russo. O resultado, válido pela 14ª rodada, manteve a equipe de São Petersburgo na liderança, com 31 pontos.
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O lateral-esquerdo balançou as redes aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, o camisa 3 subiu na área e finalizou de cabeça para marcar. Foi o décimo gol do brasileiro pelo Zenit, clube que defende desde 2019. Com a partida deste domingo, ele também chegou a 260 jogos pela equipe.
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Após o confronto, Douglas Santos comemorou o gol e destacou a expectativa para defender novamente a Seleção Brasileira.
— Fico muito feliz por marcar mais um gol com a camisa do Zenit e ajudar a equipe, que segue na liderança do campeonato. Agora é voltar as atenções para a Seleção. Defender o Brasil é sempre uma honra e uma sensação especial. Estou muito motivado para esses dois amistosos e espero aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade de representar o nosso país novamente — afirmou.
Convocado por Carlo Ancelotti, Douglas Santos integra a lista de jogadores chamados para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2026. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17, ambos fora de casa.
Jogos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro
- 14 de novembro (sábado), às 7h15: Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura.
- 17 de novembro (terça-feira), às 7h: Singapura x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura.
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