'Não preciso me tacar do penhasco', diz Endrick sobre futuro no Real Madrid
Reserva no time espanhol, atacante fala sobre planos em entrevista com a Seleção
Reserva no Real Madrid, com poucos minutos e campo na atual temporada, mas, ainda assim, "nos planos" do técnico José Mourinho, o atacante Endrick é uma das certezas de Carlo Ancelotti para o atual ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Em Singapura, onde o Brasil se prepara para os amistoso com Japão e os donos da casa nesta última Data Fifa do ano, o atacante falou sobre a situação que vive no clube espanhol, elogiou Mourinho e deixou o futuro em aberto, mas também deixou claro que vai pensar bem sobre uma eventual transferência na janela de janeiro.
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— Não sei o que vai acontecer em janeiro, isso tudo está nas mãos de Deus. E eu peço serenidade para Deus para poder fazer o melhor para a minha carreira. Acho que o que vai acontecer, vai acontecer. Independente do que vai passar, vou seguir com os meus pés no chão para poder fazer o melhor, não para o Endrick, mas para o Endrick que é o jogador — declarou o atacante nesta terça-feira (10), durante entrevista em Singapura.
Endrick fez questão de elogiar a capital espanhola, disse que se sente bem em Madri, mas que irá "fazer de tudo para poder alavancar" a carreira. Mas fez uma ressalva:
— Não é que eu precise voar assim, me tacar do penhasco, porque eu tenho 20 anos ainda. Preciso ver o que vai acontecer e eu só quero jogar. Eu só quero ser feliz, só quero poder ajudar meus companheiros, fazer gol, fazer assistência, igual pude fazer no Lyon que foi, sem dúvida ou não, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi o momento em que eu mais estive feliz, sem dúvida nenhuma — comentou o jogador, em referência ao período em que ficou cedido ao clube francês.
Apesar de deixar o futuro em aberto, Endrick demonstrou muita gratidão ao técnico do Real, José Mourinho
— O Mourinho é um cara que eu acredito bastante, porque todos os dias ele chega comigo, ele fala comigo, ele pergunta como eu estou, mas nada é sobre futebol. É sempre sobre minha vida, como está minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante porque é um dos primeiros treinadores que chega, conversa comigo, me acolhe bastante. Isso eu agradeço a ele bastante — declarou.
Outros trechos da entrevista de Endrick na Seleção Brasileira
Apoio de Ancelotti e presença na Seleção
— Não só eu, mas o Allan, o Estêvão, acho que todos os jogadores jovens estão muito felizes com a responsabilidade de ser chamado para a Seleção Brasileira. É um sonho para nós, acho que desde sempre. Todo jogador, independente da nacionalidade, o sonho de todos é estar pela seleção. A gente está na maior seleção do mundo, a seleção do Brasil. É um grande privilégio, temos que fazer por merecer. Todo dia, em todo treino, em cada jogo também, é fazer de tudo pelo Brasil. Estamos fazendo isso e, se Deus quiser, a gente vai fazer cada vez mais. Somos jovens, a gente pode ter uma carreira muito longa dentro da Seleção. É ser feliz aqui dentro, ajudar os companheiros, que eu acho que é o mais importante. E ser abraçado pelo nosso treinador, o míster, eu acho que é uma coisa muito importante. O míster, como eu sempre falo em todas as minhas entrevistas, quando estou questionado por ele, é um paizão. A gente fica muito feliz por isso. E acho que é fazer dentro do campo, que se Deus quiser a gente vai continuar voltando.
História de Endrick na Seleção
— Pude ter minha primeira convocação com 17 anos, pude estar na primeira convocação do Dorival, pude vivenciar a Copa América. Desde pequeno, já sabia a pressão que era jogar na Seleção Brasileira. Não só na Seleção Brasileira, mas na maior seleção do mundo. A gente sabe que para estar aqui dentro você precisa dar de tudo. Precisa realmente deixar sua vida em campo. É isso que a gente faz todos os jogos, é isso que a gente vai continuar fazendo. O que aconteceu na Copa América voltou a acontecer na Copa do Mundo, não ter chegado na final e ter saído campeão. Mas acho que agora neste novo ciclo é uma questão de dar continuidade ao trabalho. A gente sabe que está vindo em frente a Copa América, é um objetivo nosso. É o objetivo de todos que estão aqui. Não só nossos jogadores, mas também de todo o staff. Sempre que a gente entra na competição é para querer vencer, para querer levantar a taça. É isso que a gente precisa tentar fazer na próxima Copa América, mas para isso a gente precisa dar continuidade ao trabalho. É um trabalho maravilhoso que o mister está fazendo, não só o Mister, mas todos que estão trabalhando.
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