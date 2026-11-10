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Arthur Elias convoca Seleção Feminina para últimos amistosos do ano nesta terça-feira

Brasil enfrentará as japonesas em Hiroshima e Okayama, entre novembro e dezembro

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 07:30
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Arthur Elias, técnico da seleção feminina do Brasil, em trânsito rumo ao Japão para a missão Japão.
Foto: Arte/Lance!

A Seleção Brasileira Feminina conhecerá, nesta terça-feira (10), as jogadoras convocadas para os últimos compromissos da equipe em 2026. O técnico Arthur Elias anunciará a lista às 15h, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A convocação terá transmissão ao vivo pelo canal da CBF TV no YouTube, e o Lance! fará cobertura de tudo em tempo real.

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A equipe terá pela frente dois amistosos contra o Japão, ambos fora de casa. O primeiro confronto será disputado no dia 29 de novembro, em Hiroshima, enquanto o segundo está marcado para 5 de dezembro, em Okayama. Os jogos fazem parte da preparação brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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Os compromissos também representam uma oportunidade para Arthur Elias observar o grupo diante de uma das seleções tradicionais do futebol feminino mundial, antes do início do último ano de preparação para o torneio.

Como foi a última convocação da Seleção Brasileira?

Na última convocação, realizada para os amistosos contra a Argentina, Arthur Elias chamou 28 jogadoras. A lista contou com atletas que atuam no futebol brasileiro e no exterior, distribuídas entre quatro goleiras, cinco zagueiras, quatro laterais, cinco meio-campistas e dez atacantes.

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O Brasil enfrentou as argentinas em duas partidas disputadas em outubro. No primeiro encontro, no dia 10, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 1. Três dias depois, em 13 de outubro, as equipes empataram por 2 a 2.

Confira as jogadoras chamadas na ocasião:

Goleiras: Lorena (Kansas City-EUA), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica-POR) e Carlinha (São Paulo).

Zagueiras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo).

Laterais: Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR).

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Atacantes: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil, entre junho e julho, e marcará a primeira vez que o país receberá o principal torneio de seleções da modalidade.

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Até lá, a comissão técnica de Arthur Elias terá uma série de compromissos para avaliar jogadoras, testar alternativas e consolidar a equipe que representará o Brasil diante de sua torcida. Os amistosos contra o Japão serão os últimos jogos da Seleção em 2026.

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