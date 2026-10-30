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Piscina gigante, spa e luxo: veja onde a Seleção Brasileira ficará em Singapura

Delegação ficará no W Singapore, hotel cinco estrelas com piscina de grande porte, restaurantes, spa e estrutura de recuperação e bem-estar

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 07:30
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Hotel moderno com fachada de vidro azul, cobertura de vidro na entrada e fonte em forma de W.
Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira ficará hospedada no W Singapore - Sentosa Cove (veja fotos abaixo) durante a Data Fifa de novembro, quando enfrentará Japão e Singapura em dois amistosos. A informação foi divulgada pelo coordenador executivo geral da CBF, Rodrigo Caetano, durante a convocação do Brasil, na quinta-feira (29), na sede da entidade.

Localizado na ilha de Sentosa, em uma região conhecida pela marina e pelas opções de lazer, o hotel cinco estrelas reúne estrutura de hospedagem, gastronomia, atividades físicas e espaços voltados ao bem-estar.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti terá compromissos nos dias 14 e 17 de novembro, ambos no Estádio Nacional de Singapura. Os treinamentos estão previstos para o Jalan Besar Stadium, enquanto o hotel será a base da delegação durante a passagem pelo país asiático.

hotel W Singapura
Entrada do hotel W Singapore, que receberá a Seleção Brasileira em novembro (Foto: Divulgação)

Onde fica o hotel da Seleção Brasileira em Singapura?

O W Singapore - Sentosa Cove fica no número 21 da Ocean Way, em Sentosa Cove, área de marina na ilha de Sentosa. O hotel está próximo ao complexo gastronômico Quayside Isle e fora da região central de Singapura. Apesar de estar em uma área mais afastada do centro, fica a menos de 15 km de carro do Estádio Jalan Besar, onde a Seleção Brasileira realizará os treinamentos durante a Data Fifa.

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Mapa do Google com distância do hotel ao estádio da Seleção
Foto: Reprodução/Google Maps

A propriedade tem 240 quartos e suítes, com decoração contemporânea, recursos tecnológicos e opções com vista para a piscina ou varandas privativas.

Piscina, restaurantes e estrutura de lazer

Entre os destaques do hotel está a WET, piscina ao ar livre que funciona 24 horas e conta com espreguiçadeiras, bar molhado e escorregador aquático. O espaço também recebe atividades de entretenimento, incluindo apresentações de DJs.

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Resort com piscina azul cercada de palmeiras, torre escultórica branca ao centro e edifícios modernos ao fundo.
Piscina com escorregador e espreguiçadeiras (Foto: Divulgação)

A estrutura gastronômica inclui três espaços com propostas diferentes:

  • SKIRT: restaurante especializado em carnes e frutos do mar, com preparo em fogo aberto.
  • The Kitchen Table: restaurante com serviço ao longo do dia e brunch aos domingos.
  • WOOBAR: bar e lounge com música e programação de DJs.

O hotel também oferece academia com equipamentos Technogym, disponível 24 horas por dia, além de instalações dedicadas ao relaxamento e à recuperação física.

Academia de hotel com equipamentos de musculação e cardio, bancos, esteiras e janela ampla com área externa verde.
Foto da academia do hotel (Foto: Divulgação)

Spa e espaço de recuperação física

A estrutura de bem-estar inclui o AWAY Spa, com sauna a vapor, banho de gelo, piscina de vitalidade e tratamentos de relaxamento.

Outro espaço é o AiRe Wellness, voltado à recuperação e à longevidade. Entre os recursos disponíveis estão análise de composição corporal, terapia com luz vermelha, câmara hiperbárica de oxigênio e sistemas de recuperação por compressão.

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Spa de hotel com duas macas de massagem cobertas por mantas brancas, iluminação azul sob as camas e parede de madeira.
Sauna e local destinado à massagem (Foto: Divulgação)

O hotel reúne, assim, serviços de hospedagem e lazer com instalações destinadas à atividade física e à recuperação. A disponibilidade e o uso desses espaços pela delegação brasileira, porém, não foram informados.

Quanto custa uma diária no hotel?

Os valores variam de acordo com a data, a categoria do quarto e a plataforma de reserva. Em uma consulta para duas noites, entre 21 e 23 de novembro de 2026, as opções apresentadas partiam de aproximadamente R$ 2,1 mil por noite em plataformas de reserva e R$ 2,7 mil no site oficial.

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Quarto de hotel moderno com cama king, TV, bancada ao lado e varanda com vista para marina iluminada.
Um dos quartos do hotel com vista para a marina (Foto: Divulgação)

Os valores são apenas uma referência para as datas consultadas e não correspondem necessariamente ao preço praticado durante a hospedagem da Seleção Brasileira.

Quando a Seleção Brasileira joga em Singapura?

A equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Japão em 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Depois, encara Singapura no dia 17, às 7h. Os dois amistosos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.

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A Data Fifa vai de 9 a 17 de novembro, e a expectativa é que o elenco esteja completo entre os dias 10 e 11, antes do primeiro compromisso.

Piscina de hotel com ilha central, escultura em forma de W, palmeiras ao redor e prédio moderno ao fundo.
Piscina do hotel (Foto: Divulgação)

Veja mais fotos do hotel que ficará a Seleção Brasileira

Varanda de hotel com piscina, mobiliário de lounge, plantas e vista para marina e cidade ao fundo.
Varanda de outro quarto do W Singapore (Foto: Divulgação)
Hotel com piscina azul, deck de madeira, sofá rosa, poltronas laranja e cadeira suspensa vermelha, jardim tropical.
Piscina exclusiva de um dos quartos (Foto: Divulgação)
Cozinha aberta de hotel com balcão longo, cadeiras altas, bancada de mármore, aço inox e iluminação elegante.
Um dos restaurantes do W Singapore (Foto: Divulgação)
Restaurante de hotel com mesas postas, cadeiras azuis e janelas amplas, vista para o lago ao fundo.
Restaurante do W Singapore (Foto: Divulgação)
Bar de hotel moderno com balcão longo, cadeiras e mesas de vime, iluminação quente e janelas amplas.
Um dos bares do W Singapore (Foto: Divulgação)
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Homem de terno em coletiva de imprensa de convocação, com logotipos de patrocinadores ao fundo.

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